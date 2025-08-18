Lisätietoja GHST-rahakkeesta

1GHST - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.4463
$0.4463$0.4463
+0.38%1D
USD
Reaaliaikainen Aavegotchi (GHST) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 04:04:11 (UTC+8)

Aavegotchi (GHST) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.441
$ 0.441$ 0.441
24 h:n matalin
$ 0.4739
$ 0.4739$ 0.4739
24 h:n korkein

$ 0.441
$ 0.441$ 0.441

$ 0.4739
$ 0.4739$ 0.4739

$ 3.775128609064033
$ 3.775128609064033$ 3.775128609064033

$ 0.3119235086974025
$ 0.3119235086974025$ 0.3119235086974025

-1.27%

+0.38%

-5.21%

-5.21%

Aavegotchi (GHST) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.4463. Viimeisen 24 tunnin aikana GHST on vaihdellut alimmillaan $ 0.441 ja korkeimmillaan $ 0.4739 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. GHST-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 3.775128609064033, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.3119235086974025.

Lyhyen aikavälin tuloksissa GHST on muuttunut -1.27% viimeisen tunnin aikana, +0.38% 24 tunnin aikana ja -5.21% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Aavegotchi (GHST) -rahakkeen markkinatiedot

No.813

$ 23.54M
$ 23.54M$ 23.54M

$ 240.91K
$ 240.91K$ 240.91K

$ 23.54M
$ 23.54M$ 23.54M

52.75M
52.75M 52.75M

52,747,802.71425598
52,747,802.71425598 52,747,802.71425598

ETH

Aavegotchi-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 23.54M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 240.91K. GHST-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 52.75M ja sen kokonaistarjonta on 52747802.71425598. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 23.54M.

Aavegotchi (GHST) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Aavegotchi-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.00169+0.38%
30 päivää$ -0.0844-15.91%
60 päivää$ +0.1246+38.73%
90 päivää$ -0.0343-7.14%
Aavegotchi-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään GHST-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.00169 (+0.38%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Aavegotchi 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.0844 (-15.91%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Aavegotchi-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, GHST-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.1246 (+38.73%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Aavegotchi-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.0343 (-7.14%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Aavegotchi (GHST)?

Tarkista Aavegotchi-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Aavegotchi (GHST)

GHST was initiated as DAICO (DAO Governance Token Sale), which means that the funds raised are managed by the community. GHST is described as a DeFi-enabled crypto collectible project that allows users to collect, compete, and combine their Aavegotchis for a gamified DeFi experience.

Aavegotchi on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Aavegotchi-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista GHST-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Aavegotchi-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Aavegotchi-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Aavegotchi-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Aavegotchi (GHST) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Aavegotchi (GHST) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Aavegotchi-rahakkeelle.

Tarkista Aavegotchi-rahakkeen hintaennuste nyt!

Aavegotchi (GHST) -rahakkeen tokenomiikka

Aavegotchi (GHST) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää GHST-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Aavegotchi (GHST) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Aavegotchi:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Aavegotchi MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

GHST paikallisiin valuuttoihin

1 Aavegotchi(GHST) - VND
11,744.3845
1 Aavegotchi(GHST) - AUD
A$0.691765
1 Aavegotchi(GHST) - GBP
0.330262
1 Aavegotchi(GHST) - EUR
0.383818
1 Aavegotchi(GHST) - USD
$0.4463
1 Aavegotchi(GHST) - MYR
RM1.883386
1 Aavegotchi(GHST) - TRY
18.267059
1 Aavegotchi(GHST) - JPY
¥66.0524
1 Aavegotchi(GHST) - ARS
ARS$586.464978
1 Aavegotchi(GHST) - RUB
35.958391
1 Aavegotchi(GHST) - INR
38.953064
1 Aavegotchi(GHST) - IDR
Rp7,316.392272
1 Aavegotchi(GHST) - KRW
625.069928
1 Aavegotchi(GHST) - PHP
25.514971
1 Aavegotchi(GHST) - EGP
￡E.21.641087
1 Aavegotchi(GHST) - BRL
R$2.441261
1 Aavegotchi(GHST) - CAD
C$0.620357
1 Aavegotchi(GHST) - BDT
54.279006
1 Aavegotchi(GHST) - NGN
685.556967
1 Aavegotchi(GHST) - COP
$1,799.593175
1 Aavegotchi(GHST) - ZAR
R.7.912899
1 Aavegotchi(GHST) - UAH
18.378634
1 Aavegotchi(GHST) - VES
Bs61.1431
1 Aavegotchi(GHST) - CLP
$432.911
1 Aavegotchi(GHST) - PKR
Rs125.820896
1 Aavegotchi(GHST) - KZT
239.814842
1 Aavegotchi(GHST) - THB
฿14.580621
1 Aavegotchi(GHST) - TWD
NT$13.61215
1 Aavegotchi(GHST) - AED
د.إ1.637921
1 Aavegotchi(GHST) - CHF
Fr0.35704
1 Aavegotchi(GHST) - HKD
HK$3.485603
1 Aavegotchi(GHST) - AMD
֏170.79901
1 Aavegotchi(GHST) - MAD
.د.م4.021163
1 Aavegotchi(GHST) - MXN
$8.372588
1 Aavegotchi(GHST) - SAR
ريال1.673625
1 Aavegotchi(GHST) - PLN
1.633458
1 Aavegotchi(GHST) - RON
лв1.941405
1 Aavegotchi(GHST) - SEK
kr4.293406
1 Aavegotchi(GHST) - BGN
лв0.749784
1 Aavegotchi(GHST) - HUF
Ft152.424839
1 Aavegotchi(GHST) - CZK
9.448171
1 Aavegotchi(GHST) - KWD
د.ك0.1361215
1 Aavegotchi(GHST) - ILS
1.521883
1 Aavegotchi(GHST) - AOA
Kz409.074117
1 Aavegotchi(GHST) - BHD
.د.ب0.1678088
1 Aavegotchi(GHST) - BMD
$0.4463
1 Aavegotchi(GHST) - DKK
kr2.869709
1 Aavegotchi(GHST) - HNL
L11.733227
1 Aavegotchi(GHST) - MUR
20.409299
1 Aavegotchi(GHST) - NAD
$7.886121
1 Aavegotchi(GHST) - NOK
kr4.543334
1 Aavegotchi(GHST) - NZD
$0.763173
1 Aavegotchi(GHST) - PAB
B/.0.4463
1 Aavegotchi(GHST) - PGK
K1.847682
1 Aavegotchi(GHST) - QAR
ر.ق1.624532
1 Aavegotchi(GHST) - RSD
дин.45.062911

Aavegotchi-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Aavegotchi toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Virallinen Aavegotchi-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Aavegotchi”

Paljonko Aavegotchi (GHST) on arvoltaan tänään?
GHST-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.4463 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on GHST-USD-parin nykyinen hinta?
GHST -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.4463. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Aavegotchi-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen GHST markkina-arvo on $ 23.54M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on GHST-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
GHST-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 52.75M USD.
Mikä oli GHST-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
GHST saavutti ATH-hinnaksi 3.775128609064033 USD.
Mikä oli GHST-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
GHST-rahakkeen ATL-hinta oli 0.3119235086974025 USD.
Mikä on GHST-rahakkeen treidausvolyymi?
GHST-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 240.91K USD.
Nouseeko GHST tänä vuonna korkeammalle?
GHST saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso GHST-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 04:04:11 (UTC+8)

Aavegotchi (GHST) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

GHST-USD-laskin

Summa

GHST
GHST
USD
USD

1 GHST = 0.4463 USD

Treidaa GHST-rahaketta

GHSTUSDT
$0.4463
$0.4463$0.4463
+0.35%

