AmpleforthGovernance (FORTH) -rahakkeen tiedot Forth is a new governance token that completes the Ample ecosystem by putting control of the protocol in the hands of the community. Using the Forth token, holders will be able to vote on changes to the protocol. Together, $AMPL + $FORTH mark a major milestone in the protocol’s journey towards becoming fully decentralized. Virallinen verkkosivusto: https://www.ampleforth.org/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x77fba179c79de5b7653f68b5039af940ada60ce0 Osta FORTH-rahaketta nyt!

AmpleforthGovernance (FORTH) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu AmpleforthGovernance (FORTH) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 42.80M $ 42.80M $ 42.80M Kokonaistarjonta: $ 15.30M $ 15.30M $ 15.30M Kierrossa oleva tarjonta: $ 14.34M $ 14.34M $ 14.34M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 45.65M $ 45.65M $ 45.65M Kaikkien aikojen korkein: $ 60 $ 60 $ 60 Kaikkien aikojen alin: $ 1.8903610185714588 $ 1.8903610185714588 $ 1.8903610185714588 Nykyinen hinta: $ 2.984 $ 2.984 $ 2.984 Lue lisää AmpleforthGovernance (FORTH) -rahakkeen hinnasta

AmpleforthGovernance (FORTH) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset AmpleforthGovernance (FORTH) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä FORTH-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta FORTH-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät FORTH-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu FORTH-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

AmpleforthGovernance (FORTH) -rahakkeen hintahistoria FORTH -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu FORTH-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

FORTH-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne FORTH-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? FORTH-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso FORTH-rahakkeen hintaennuste nyt!

