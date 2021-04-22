Lisätietoja FORTH-rahakkeesta

FORTH-rahakkeen hintatiedot

FORTH-rahakkeen virallinen verkkosivusto

FORTH-rahakkeen tokenomiikka

FORTH-rahakkeen hintaennuste

FORTH-rahakkeen historia

FORTH-osto-opas

FORTH/fiat-valuuttamuunnin

FORTH-rahakkeen spot

AmpleforthGovernance-logo

AmpleforthGovernance – hinta (FORTH)

1FORTH - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$2.631
$2.631
-0.60%1D
USD
Reaaliaikainen AmpleforthGovernance (FORTH) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 04:02:52 (UTC+8)

AmpleforthGovernance (FORTH) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 2.623
$ 2.623
24 h:n matalin
$ 2.788
$ 2.788
24 h:n korkein

$ 2.623
$ 2.623

$ 2.788
$ 2.788

$ 71.37012372
$ 71.37012372

$ 1.8903610185714588
$ 1.8903610185714588

-1.24%

-0.60%

-8.90%

-8.90%

AmpleforthGovernance (FORTH) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 2.631. Viimeisen 24 tunnin aikana FORTH on vaihdellut alimmillaan $ 2.623 ja korkeimmillaan $ 2.788 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. FORTH-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 71.37012372, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 1.8903610185714588.

Lyhyen aikavälin tuloksissa FORTH on muuttunut -1.24% viimeisen tunnin aikana, -0.60% 24 tunnin aikana ja -8.90% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

AmpleforthGovernance (FORTH) -rahakkeen markkinatiedot

No.660

$ 37.74M
$ 37.74M

$ 258.81K
$ 258.81K

$ 40.25M
$ 40.25M

14.34M
14.34M

15,297,897.14455933
15,297,897.14455933

2021-04-22 00:00:00

ETH

AmpleforthGovernance-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 37.74M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 258.81K. FORTH-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 14.34M ja sen kokonaistarjonta on 15297897.14455933. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 40.25M.

AmpleforthGovernance (FORTH) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän AmpleforthGovernance-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.01588-0.60%
30 päivää$ -0.225-7.88%
60 päivää$ +0.452+20.74%
90 päivää$ +0.208+8.58%
AmpleforthGovernance-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään FORTH-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.01588 (-0.60%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

AmpleforthGovernance 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.225 (-7.88%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

AmpleforthGovernance-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, FORTH-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.452 (+20.74%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

AmpleforthGovernance-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.208 (+8.58%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle AmpleforthGovernance (FORTH)?

Tarkista AmpleforthGovernance-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on AmpleforthGovernance (FORTH)

Forth is a new governance token that completes the Ample ecosystem by putting control of the protocol in the hands of the community. Using the Forth token, holders will be able to vote on changes to the protocol. Together, $AMPL + $FORTH mark a major milestone in the protocol’s journey towards becoming fully decentralized.

AmpleforthGovernance on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja AmpleforthGovernance-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista FORTH-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue AmpleforthGovernance-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään AmpleforthGovernance-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

AmpleforthGovernance-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon AmpleforthGovernance (FORTH) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko AmpleforthGovernance (FORTH) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita AmpleforthGovernance-rahakkeelle.

Tarkista AmpleforthGovernance-rahakkeen hintaennuste nyt!

AmpleforthGovernance (FORTH) -rahakkeen tokenomiikka

AmpleforthGovernance (FORTH) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää FORTH-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

AmpleforthGovernance (FORTH) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa AmpleforthGovernance:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa AmpleforthGovernance MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

FORTH paikallisiin valuuttoihin

1 AmpleforthGovernance(FORTH) - VND
69,234.765
1 AmpleforthGovernance(FORTH) - AUD
A$4.07805
1 AmpleforthGovernance(FORTH) - GBP
1.94694
1 AmpleforthGovernance(FORTH) - EUR
2.26266
1 AmpleforthGovernance(FORTH) - USD
$2.631
1 AmpleforthGovernance(FORTH) - MYR
RM11.10282
1 AmpleforthGovernance(FORTH) - TRY
107.68683
1 AmpleforthGovernance(FORTH) - JPY
¥389.388
1 AmpleforthGovernance(FORTH) - ARS
ARS$3,457.29186
1 AmpleforthGovernance(FORTH) - RUB
211.97967
1 AmpleforthGovernance(FORTH) - INR
229.63368
1 AmpleforthGovernance(FORTH) - IDR
Rp43,131.14064
1 AmpleforthGovernance(FORTH) - KRW
3,684.87336
1 AmpleforthGovernance(FORTH) - PHP
150.41427
1 AmpleforthGovernance(FORTH) - EGP
￡E.127.57719
1 AmpleforthGovernance(FORTH) - BRL
R$14.39157
1 AmpleforthGovernance(FORTH) - CAD
C$3.65709
1 AmpleforthGovernance(FORTH) - BDT
319.98222
1 AmpleforthGovernance(FORTH) - NGN
4,041.45279
1 AmpleforthGovernance(FORTH) - COP
$10,608.84975
1 AmpleforthGovernance(FORTH) - ZAR
R.46.64763
1 AmpleforthGovernance(FORTH) - UAH
108.34458
1 AmpleforthGovernance(FORTH) - VES
Bs360.447
1 AmpleforthGovernance(FORTH) - CLP
$2,552.07
1 AmpleforthGovernance(FORTH) - PKR
Rs741.73152
1 AmpleforthGovernance(FORTH) - KZT
1,413.74154
1 AmpleforthGovernance(FORTH) - THB
฿85.95477
1 AmpleforthGovernance(FORTH) - TWD
NT$80.2455
1 AmpleforthGovernance(FORTH) - AED
د.إ9.65577
1 AmpleforthGovernance(FORTH) - CHF
Fr2.1048
1 AmpleforthGovernance(FORTH) - HKD
HK$20.54811
1 AmpleforthGovernance(FORTH) - AMD
֏1,006.8837
1 AmpleforthGovernance(FORTH) - MAD
.د.م23.70531
1 AmpleforthGovernance(FORTH) - MXN
$49.35756
1 AmpleforthGovernance(FORTH) - SAR
ريال9.86625
1 AmpleforthGovernance(FORTH) - PLN
9.62946
1 AmpleforthGovernance(FORTH) - RON
лв11.44485
1 AmpleforthGovernance(FORTH) - SEK
kr25.31022
1 AmpleforthGovernance(FORTH) - BGN
лв4.42008
1 AmpleforthGovernance(FORTH) - HUF
Ft898.56543
1 AmpleforthGovernance(FORTH) - CZK
55.69827
1 AmpleforthGovernance(FORTH) - KWD
د.ك0.802455
1 AmpleforthGovernance(FORTH) - ILS
8.97171
1 AmpleforthGovernance(FORTH) - AOA
Kz2,411.54829
1 AmpleforthGovernance(FORTH) - BHD
.د.ب0.989256
1 AmpleforthGovernance(FORTH) - BMD
$2.631
1 AmpleforthGovernance(FORTH) - DKK
kr16.91733
1 AmpleforthGovernance(FORTH) - HNL
L69.16899
1 AmpleforthGovernance(FORTH) - MUR
120.31563
1 AmpleforthGovernance(FORTH) - NAD
$46.48977
1 AmpleforthGovernance(FORTH) - NOK
kr26.78358
1 AmpleforthGovernance(FORTH) - NZD
$4.49901
1 AmpleforthGovernance(FORTH) - PAB
B/.2.631
1 AmpleforthGovernance(FORTH) - PGK
K10.89234
1 AmpleforthGovernance(FORTH) - QAR
ر.ق9.57684
1 AmpleforthGovernance(FORTH) - RSD
дин.265.65207

AmpleforthGovernance-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton AmpleforthGovernance toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Virallinen AmpleforthGovernance-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”AmpleforthGovernance”

Paljonko AmpleforthGovernance (FORTH) on arvoltaan tänään?
FORTH-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 2.631 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on FORTH-USD-parin nykyinen hinta?
FORTH -USD-parin nykyinen hinta on $ 2.631. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on AmpleforthGovernance-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen FORTH markkina-arvo on $ 37.74M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on FORTH-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
FORTH-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 14.34M USD.
Mikä oli FORTH-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
FORTH saavutti ATH-hinnaksi 71.37012372 USD.
Mikä oli FORTH-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
FORTH-rahakkeen ATL-hinta oli 1.8903610185714588 USD.
Mikä on FORTH-rahakkeen treidausvolyymi?
FORTH-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 258.81K USD.
Nouseeko FORTH tänä vuonna korkeammalle?
FORTH saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso FORTH-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
AmpleforthGovernance (FORTH) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

