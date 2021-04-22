FORTH

Forth is a new governance token that completes the Ample ecosystem by putting control of the protocol in the hands of the community. Using the Forth token, holders will be able to vote on changes to the protocol. Together, $AMPL + $FORTH mark a major milestone in the protocol’s journey towards becoming fully decentralized.

NimiFORTH

SijoitusNo.646

Markkina-arvo$0.00

Täysin laimennettu markkina-arvo$0.00

Markkinaosuus%

Treidausvolyymi/markkina-arvo (24 tuntia)10.34%

Kierrossa oleva tarjonta14,343,554.15380151

Enimmäistarjonta0

Kokonaistarjonta15,297,897.14455933

Kierrossa oleva määrä%

Julkaisupäivämäärä2021-04-22 00:00:00

Hinta, jolla vara laskettiin ensimmäisen kerran liikkeeseen--

Kaikkien aikojen korkein hinta71.37012372,2021-04-22

Alin hinta1.8903610185714588,2025-04-05

Julkinen lohkoketjuETH

Forth is a new governance token that completes the Ample ecosystem by putting control of the protocol in the hands of the community. Using the Forth token, holders will be able to vote on changes to the protocol. Together, $AMPL + $FORTH mark a major milestone in the protocol's journey towards becoming fully decentralized.

Sektori

Sosiaalinen media

Vastuuvapauslauseke: Tiedot ovat peräisin lähteestä cmc, ja niitä ei tule pitää sijoitusneuvona.

