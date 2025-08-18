Lisätietoja FITFI-rahakkeesta

FITFI-rahakkeen hintatiedot

FITFI-rahakkeen virallinen verkkosivusto

FITFI-rahakkeen tokenomiikka

FITFI-rahakkeen hintaennuste

FITFI-rahakkeen historia

FITFI-osto-opas

FITFI/fiat-valuuttamuunnin

Step App-logo

Step App – hinta (FITFI)

1FITFI - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.001457
$0.001457$0.001457
-0.54%1D
USD
Reaaliaikainen Step App (FITFI) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 00:42:02 (UTC+8)

Step App (FITFI) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00145
$ 0.00145$ 0.00145
24 h:n matalin
$ 0.001523
$ 0.001523$ 0.001523
24 h:n korkein

$ 0.00145
$ 0.00145$ 0.00145

$ 0.001523
$ 0.001523$ 0.001523

$ 0.7346252898164236
$ 0.7346252898164236$ 0.7346252898164236

$ 0.001298148359450116
$ 0.001298148359450116$ 0.001298148359450116

-0.62%

-0.54%

-3.64%

-3.64%

Step App (FITFI) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.001457. Viimeisen 24 tunnin aikana FITFI on vaihdellut alimmillaan $ 0.00145 ja korkeimmillaan $ 0.001523 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. FITFI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.7346252898164236, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.001298148359450116.

Lyhyen aikavälin tuloksissa FITFI on muuttunut -0.62% viimeisen tunnin aikana, -0.54% 24 tunnin aikana ja -3.64% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Step App (FITFI) -rahakkeen markkinatiedot

No.1348

$ 5.84M
$ 5.84M

$ 20.99K
$ 20.99K

$ 6.70M
$ 6.70M

4.01B
4.01B

4,600,000,000
4,600,000,000

AVAX_CCHAIN

Step App-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 5.84M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 20.99K. FITFI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 4.01B ja sen kokonaistarjonta on 4600000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 6.70M.

Step App (FITFI) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Step App-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.00000791-0.54%
30 päivää$ -0.000282-16.22%
60 päivää$ +0.000065+4.66%
90 päivää$ -0.000269-15.59%
Step App-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään FITFI-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.00000791 (-0.54%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Step App 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.000282 (-16.22%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Step App-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, FITFI-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.000065 (+4.66%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Step App-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.000269 (-15.59%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Step App (FITFI)?

Tarkista Step App-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Step App (FITFI)

Step app is the first app on the Step Protocol, developed by their core team, that creates a gamified metaverse for the fitness economy. Allowing users to simply walk, jog, or run to socialize, play, and earn on its platform. Beyond their ecosystem’s proprietary technology, Step app is built upon a massive community of go-to users and fitness ambassadors. $FITFI is the governance token and gas token of Step Protocol, and the utility token of the core FitFi experience.

Step App on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Step App-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista FITFI-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Step App-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Step App-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Step App-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Step App (FITFI) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Step App (FITFI) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Step App-rahakkeelle.

Tarkista Step App-rahakkeen hintaennuste nyt!

Step App (FITFI) -rahakkeen tokenomiikka

Step App (FITFI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää FITFI-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Step App (FITFI) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Step App:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Step App MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

FITFI paikallisiin valuuttoihin

Step App-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Step App toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Virallinen Step App-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Step App”

Paljonko Step App (FITFI) on arvoltaan tänään?
FITFI-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.001457 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on FITFI-USD-parin nykyinen hinta?
FITFI -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.001457. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Step App-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen FITFI markkina-arvo on $ 5.84M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on FITFI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
FITFI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 4.01B USD.
Mikä oli FITFI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
FITFI saavutti ATH-hinnaksi 0.7346252898164236 USD.
Mikä oli FITFI-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
FITFI-rahakkeen ATL-hinta oli 0.001298148359450116 USD.
Mikä on FITFI-rahakkeen treidausvolyymi?
FITFI-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 20.99K USD.
Nouseeko FITFI tänä vuonna korkeammalle?
FITFI saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso FITFI-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 00:42:02 (UTC+8)

Step App (FITFI) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

$0.001457
