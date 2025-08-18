Mikä on Step App (FITFI)

Step app is the first app on the Step Protocol, developed by their core team, that creates a gamified metaverse for the fitness economy. Allowing users to simply walk, jog, or run to socialize, play, and earn on its platform. Beyond their ecosystem’s proprietary technology, Step app is built upon a massive community of go-to users and fitness ambassadors. $FITFI is the governance token and gas token of Step Protocol, and the utility token of the core FitFi experience.

Step App-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Step App toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Step App” Paljonko Step App (FITFI) on arvoltaan tänään? FITFI-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.001457 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella. Mikä on FITFI-USD-parin nykyinen hinta? $ 0.001457 . Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo FITFI -USD-parin nykyinen hinta on. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla. Mikä on Step App-rahakkeen markkina-arvo? Rahakkeen FITFI markkina-arvo on $ 5.84M USD . Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen. Mikä on FITFI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta? FITFI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 4.01B USD . Mikä oli FITFI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta? FITFI saavutti ATH-hinnaksi 0.7346252898164236 USD . Mikä oli FITFI-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta? FITFI-rahakkeen ATL-hinta oli 0.001298148359450116 USD . Mikä on FITFI-rahakkeen treidausvolyymi? FITFI-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 20.99K USD . Nouseeko FITFI tänä vuonna korkeammalle? FITFI saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso FITFI-rahakkeen hintaennuste , josta saat tarkemman analyysin.

