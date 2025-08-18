Step App (FITFI) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.001457. Viimeisen 24 tunnin aikana FITFI on vaihdellut alimmillaan $ 0.00145 ja korkeimmillaan $ 0.001523 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. FITFI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.7346252898164236, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.001298148359450116.
Lyhyen aikavälin tuloksissa FITFI on muuttunut -0.62% viimeisen tunnin aikana, -0.54% 24 tunnin aikana ja -3.64% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Step App (FITFI) -rahakkeen markkinatiedot
No.1348
$ 5.84M
$ 20.99K
$ 6.70M
4.01B
4,600,000,000
AVAX_CCHAIN
Step App-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 5.84M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 20.99K. FITFI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 4.01B ja sen kokonaistarjonta on 4600000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 6.70M.
Step App (FITFI) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Step App-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ -0.00000791
-0.54%
30 päivää
$ -0.000282
-16.22%
60 päivää
$ +0.000065
+4.66%
90 päivää
$ -0.000269
-15.59%
Step App-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään FITFI-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.00000791 (-0.54%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
Step App 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.000282 (-16.22%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
Step App-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, FITFI-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.000065 (+4.66%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
Step App-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.000269 (-15.59%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Step App (FITFI)?
Step app is the first app on the Step Protocol, developed by their core team, that creates a gamified metaverse for the fitness economy. Allowing users to simply walk, jog, or run to socialize, play, and earn on its platform. Beyond their ecosystem’s proprietary technology, Step app is built upon a massive community of go-to users and fitness ambassadors. $FITFI is the governance token and gas token of Step Protocol, and the utility token of the core FitFi experience.
Step App on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme.
Lisäksi voit tehdä seuraavat: - Tarkista FITFI-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi. - Lue Step App-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.
Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Step App-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.
Step App-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon Step App (FITFI) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Step App (FITFI) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Step App-rahakkeelle.
Step App (FITFI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää FITFI-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
Step App (FITFI) -ostamisen perusteet
Etsitkö tapaa Step App:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton!
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme.
Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.