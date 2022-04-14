Step App (FITFI) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Step App (FITFI) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Step App (FITFI) -rahakkeen tiedot Step app is the first app on the Step Protocol, developed by their core team, that creates a gamified metaverse for the fitness economy. Allowing users to simply walk, jog, or run to socialize, play, and earn on its platform. Beyond their ecosystem’s proprietary technology, Step app is built upon a massive community of go-to users and fitness ambassadors. $FITFI is the governance token and gas token of Step Protocol, and the utility token of the core FitFi experience. Virallinen verkkosivusto: https://step.app/ Block Explorer: https://stepscan.io/address/0xb58A9d5920AF6aC1a9522B0B10F55dF16686D1b6 Osta FITFI-rahaketta nyt!

Step App (FITFI) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Step App (FITFI) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 6.10M $ 6.10M $ 6.10M Kokonaistarjonta: $ 4.60B $ 4.60B $ 4.60B Kierrossa oleva tarjonta: $ 4.01B $ 4.01B $ 4.01B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 7.00M $ 7.00M $ 7.00M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.7339 $ 0.7339 $ 0.7339 Kaikkien aikojen alin: $ 0.001298148359450116 $ 0.001298148359450116 $ 0.001298148359450116 Nykyinen hinta: $ 0.001521 $ 0.001521 $ 0.001521 Lue lisää Step App (FITFI) -rahakkeen hinnasta

Step App (FITFI) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Step App (FITFI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä FITFI-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta FITFI-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät FITFI-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu FITFI-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka FITFI-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Step App (FITFI) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita FITFI-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan FITFI-rahakkeita MEXCistä nyt!

Step App (FITFI) -rahakkeen hintahistoria FITFI -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu FITFI-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

FITFI-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne FITFI-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? FITFI-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso FITFI-rahakkeen hintaennuste nyt!

