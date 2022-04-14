Coral Protocol (CORAL) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Coral Protocol (CORAL) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Coral Protocol (CORAL) -rahakkeen tiedot CORAL is the native token of Coral Protocol, the infrastructure layer for AI agent collaboration. Coral enables agents to communicate, coordinate, and transact across frameworks. CORAL powers agent-to-agent payments, session execution, and reputation scoring—fueling a decentralized ecosystem where intelligent agents work together autonomously. Virallinen verkkosivusto: https://www.coralprotocol.org Valkoinen paperi: https://arxiv.org/abs/2505.00749 Block Explorer: https://solscan.io/token/CoRAitPvr9seu5F9Hk39vbjqA1o1XuoryHjSk1Z1q2mo Osta CORAL-rahaketta nyt!

Coral Protocol (CORAL) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Coral Protocol (CORAL) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 19.91M $ 19.91M $ 19.91M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.003575 $ 0.003575 $ 0.003575 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000322065226668754 $ 0.000322065226668754 $ 0.000322065226668754 Nykyinen hinta: $ 0.001991 $ 0.001991 $ 0.001991 Lue lisää Coral Protocol (CORAL) -rahakkeen hinnasta

Coral Protocol (CORAL) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Coral Protocol (CORAL) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä CORAL-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta CORAL-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät CORAL-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu CORAL-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka CORAL-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Coral Protocol (CORAL) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita CORAL-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan CORAL-rahakkeita MEXCistä nyt!

Coral Protocol (CORAL) -rahakkeen hintahistoria CORAL -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu CORAL-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

CORAL-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne CORAL-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? CORAL-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso CORAL-rahakkeen hintaennuste nyt!

