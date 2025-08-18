Lisätietoja CORAL-rahakkeesta

Coral Protocol-logo

Coral Protocol – hinta (CORAL)

1CORAL - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.001759
$0.001759$0.001759
+0.22%1D
USD
Reaaliaikainen Coral Protocol (CORAL) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 00:24:42 (UTC+8)

Coral Protocol (CORAL) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.001741
$ 0.001741$ 0.001741
24 h:n matalin
$ 0.001843
$ 0.001843$ 0.001843
24 h:n korkein

$ 0.001741
$ 0.001741$ 0.001741

$ 0.001843
$ 0.001843$ 0.001843

$ 0.003473618541638876
$ 0.003473618541638876$ 0.003473618541638876

$ 0.000322065226668754
$ 0.000322065226668754$ 0.000322065226668754

-1.46%

+0.22%

+32.45%

+32.45%

Coral Protocol (CORAL) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.001759. Viimeisen 24 tunnin aikana CORAL on vaihdellut alimmillaan $ 0.001741 ja korkeimmillaan $ 0.001843 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. CORAL-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.003473618541638876, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000322065226668754.

Lyhyen aikavälin tuloksissa CORAL on muuttunut -1.46% viimeisen tunnin aikana, +0.22% 24 tunnin aikana ja +32.45% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Coral Protocol (CORAL) -rahakkeen markkinatiedot

No.3873

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 86.81K
$ 86.81K$ 86.81K

$ 17.59M
$ 17.59M$ 17.59M

0.00
0.00 0.00

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

0.00%

SOL

Coral Protocol-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 86.81K. CORAL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 10000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 17.59M.

Coral Protocol (CORAL) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Coral Protocol-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.00000386+0.22%
30 päivää$ +0.00029+19.74%
60 päivää$ +0.000592+50.72%
90 päivää$ +0.000258+17.18%
Coral Protocol-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään CORAL-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.00000386 (+0.22%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Coral Protocol 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.00029 (+19.74%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Coral Protocol-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, CORAL-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.000592 (+50.72%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Coral Protocol-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.000258 (+17.18%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Coral Protocol (CORAL)?

Tarkista Coral Protocol-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Coral Protocol (CORAL)

CORAL is the native token of Coral Protocol, the infrastructure layer for AI agent collaboration. Coral enables agents to communicate, coordinate, and transact across frameworks. CORAL powers agent-to-agent payments, session execution, and reputation scoring—fueling a decentralized ecosystem where intelligent agents work together autonomously.

Coral Protocol on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Coral Protocol-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista CORAL-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Coral Protocol-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Coral Protocol-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Coral Protocol-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Coral Protocol (CORAL) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Coral Protocol (CORAL) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Coral Protocol-rahakkeelle.

Tarkista Coral Protocol-rahakkeen hintaennuste nyt!

Coral Protocol (CORAL) -rahakkeen tokenomiikka

Coral Protocol (CORAL) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää CORAL-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Coral Protocol (CORAL) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Coral Protocol:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Coral Protocol MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

CORAL paikallisiin valuuttoihin

Coral Protocol-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Coral Protocol toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Coral Protocol-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Coral Protocol”

Paljonko Coral Protocol (CORAL) on arvoltaan tänään?
CORAL-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.001759 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on CORAL-USD-parin nykyinen hinta?
CORAL -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.001759. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Coral Protocol-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen CORAL markkina-arvo on $ 0.00 USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on CORAL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
CORAL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 USD.
Mikä oli CORAL-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
CORAL saavutti ATH-hinnaksi 0.003473618541638876 USD.
Mikä oli CORAL-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
CORAL-rahakkeen ATL-hinta oli 0.000322065226668754 USD.
Mikä on CORAL-rahakkeen treidausvolyymi?
CORAL-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 86.81K USD.
Nouseeko CORAL tänä vuonna korkeammalle?
CORAL saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso CORAL-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 00:24:42 (UTC+8)

Coral Protocol (CORAL) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

