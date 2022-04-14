Chis AI (CHISAI) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Chis AI (CHISAI) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Chis AI (CHISAI) -rahakkeen tiedot Chis AI is an advanced AI service provider designed to offer a seamless and powerful artificial intelligence experience. Unlike conventional AI platforms that rely on standard API access models, Chis AI is fully integrated with blockchain technology, enabling a token-based access system that ensures flexibility, scalability, and decentralized control. Virallinen verkkosivusto: https://chisai.io/ Valkoinen paperi: https://chis-ai-docs.gitbook.io/chis-ai-docs Block Explorer: https://basescan.org/token/0x21023e347cf3c69355daf36107945876e2c4071a Osta CHISAI-rahaketta nyt!

Chis AI (CHISAI) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Chis AI (CHISAI) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: -- -- -- Kokonaistarjonta: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Kierrossa oleva tarjonta: -- -- -- FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 20.44M $ 20.44M $ 20.44M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.27688 $ 0.27688 $ 0.27688 Kaikkien aikojen alin: -- -- -- Nykyinen hinta: $ 0.20439 $ 0.20439 $ 0.20439 Lue lisää Chis AI (CHISAI) -rahakkeen hinnasta

Chis AI (CHISAI) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Chis AI (CHISAI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä CHISAI-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta CHISAI-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät CHISAI-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu CHISAI-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Chis AI (CHISAI) -rahakkeen hintahistoria CHISAI -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu CHISAI-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

