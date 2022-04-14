Cellframe (CELL) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Cellframe (CELL) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Cellframe (CELL) -rahakkeen tiedot Cellframe Network is a scalable, open-source, next-generation platform for building and bridging blockchains and services secured by post-quantum encryption. Virallinen verkkosivusto: https://cellframe.net/ Valkoinen paperi: https://cellframe.net/files/CllfrmWPbeta%20(1).pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x26c8afbbfe1ebaca03c2bb082e69d0476bffe099 Osta CELL-rahaketta nyt!

Cellframe (CELL) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Cellframe (CELL) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 8.11M $ 8.11M $ 8.11M Kokonaistarjonta: $ 32.56M $ 32.56M $ 32.56M Kierrossa oleva tarjonta: $ 28.60M $ 28.60M $ 28.60M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 8.60M $ 8.60M $ 8.60M Kaikkien aikojen korkein: $ 2.36 $ 2.36 $ 2.36 Kaikkien aikojen alin: $ 0.12761940186248863 $ 0.12761940186248863 $ 0.12761940186248863 Nykyinen hinta: $ 0.2837 $ 0.2837 $ 0.2837 Lue lisää Cellframe (CELL) -rahakkeen hinnasta

Cellframe (CELL) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Cellframe (CELL) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä CELL-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta CELL-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät CELL-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu CELL-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

