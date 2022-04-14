GRASS (GRASS) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu GRASS (GRASS) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

GRASS (GRASS) -rahakkeen tiedot Grass is a decentralized data layer built specifically for artificial intelligence that enables users to share their Internet bandwidth and obtain verifiable network data through a distributed network. This is achieved by leveraging idle internet connections of node operators to collect raw data, which is then processed for AI training purposes. Virallinen verkkosivusto: https://www.getgrass.io/ Valkoinen paperi: https://grass-foundation.gitbook.io/grass-docs Block Explorer: https://solscan.io/token/Grass7B4RdKfBCjTKgSqnXkqjwiGvQyFbuSCUJr3XXjs Osta GRASS-rahaketta nyt!

GRASS (GRASS) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu GRASS (GRASS) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 196.95M $ 196.95M $ 196.95M Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 243.91M $ 243.91M $ 243.91M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 807.50M $ 807.50M $ 807.50M Kaikkien aikojen korkein: $ 3.95 $ 3.95 $ 3.95 Kaikkien aikojen alin: $ 0.644980133288505 $ 0.644980133288505 $ 0.644980133288505 Nykyinen hinta: $ 0.8075 $ 0.8075 $ 0.8075 Lue lisää GRASS (GRASS) -rahakkeen hinnasta

GRASS (GRASS) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset GRASS (GRASS) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä GRASS-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta GRASS-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät GRASS-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu GRASS-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka GRASS-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään GRASS (GRASS) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita GRASS-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan GRASS-rahakkeita MEXCistä nyt!

GRASS (GRASS) -rahakkeen hintahistoria GRASS -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu GRASS-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

GRASS-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne GRASS-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? GRASS-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso GRASS-rahakkeen hintaennuste nyt!

