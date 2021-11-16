CELL

Cellframe Network is a scalable, open-source, next-generation platform for building and bridging blockchains and services secured by post-quantum encryption.

NimiCELL

SijoitusNo.1336

Markkina-arvo$0.00

Täysin laimennettu markkina-arvo$0.00

Markkinaosuus%

Treidausvolyymi/markkina-arvo (24 tuntia)1.22%

Kierrossa oleva tarjonta28,599,167.9041012

Enimmäistarjonta30,300,000

Kokonaistarjonta32,559,591

Kierrossa oleva määrä0.9438%

Julkaisupäivämäärä--

Hinta, jolla vara laskettiin ensimmäisen kerran liikkeeseen--

Kaikkien aikojen korkein hinta13.189931682469501,2021-11-16

Alin hinta0.12761940186248863,2023-06-01

Julkinen lohkoketjuETH

Cellframe Network is a scalable, open-source, next-generation platform for building and bridging blockchains and services secured by post-quantum encryption.

Sektori

Sosiaalinen media

etfindex:mc_etfindex_sourceVastuuvapauslauseke: Tiedot ovat peräisin lähteestä cmc, ja niitä ei tule pitää sijoitusneuvona.

CELL/USDT
Cellframe
----
--
24 h:n korkein
--
24 h:n matalin
--
24 h:n volyymi (CELL)
--
24 h:n summa (USDT)
--
