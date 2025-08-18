Cellframe (CELL) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.2768. Viimeisen 24 tunnin aikana CELL on vaihdellut alimmillaan $ 0.2721 ja korkeimmillaan $ 0.298 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. CELL-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 13.189931682469501, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.12761940186248863.
Lyhyen aikavälin tuloksissa CELL on muuttunut -0.11% viimeisen tunnin aikana, -2.01% 24 tunnin aikana ja -12.71% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Cellframe (CELL) -rahakkeen markkinatiedot
No.1229
$ 7.92M
$ 7.92M$ 7.92M
$ 63.77K
$ 63.77K$ 63.77K
$ 8.39M
$ 8.39M$ 8.39M
28.60M
28.60M 28.60M
30,300,000
30,300,000 30,300,000
32,559,591
32,559,591 32,559,591
94.38%
ETH
Cellframe-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 7.92M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 63.77K. CELL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 28.60M ja sen kokonaistarjonta on 32559591. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 8.39M.
Cellframe (CELL) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Cellframe-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ -0.005678
-2.01%
30 päivää
$ -0.0498
-15.25%
60 päivää
$ +0.0251
+9.97%
90 päivää
$ -0.0402
-12.69%
Cellframe-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään CELL-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.005678 (-2.01%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
Cellframe 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.0498 (-15.25%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
Cellframe-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, CELL-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0251 (+9.97%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
Cellframe-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.0402 (-12.69%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Cellframe (CELL)?
Cellframe Network is a scalable, open-source, next-generation platform for building and bridging blockchains and services secured by post-quantum encryption.
Cellframe on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Cellframe-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.
Lisäksi voit tehdä seuraavat: - Tarkista CELL-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi. - Lue Cellframe-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.
Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Cellframe-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.
Cellframe-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon Cellframe (CELL) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Cellframe (CELL) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Cellframe-rahakkeelle.
Cellframe (CELL) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää CELL-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
Cellframe (CELL) -ostamisen perusteet
Etsitkö tapaa Cellframe:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Cellframe MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme.
Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.