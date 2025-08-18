Lisätietoja CELL-rahakkeesta

CELL-rahakkeen hintatiedot

CELL-rahakkeen valkoinen paperi

CELL-rahakkeen virallinen verkkosivusto

CELL-rahakkeen tokenomiikka

CELL-rahakkeen hintaennuste

CELL-rahakkeen historia

CELL-osto-opas

CELL/fiat-valuuttamuunnin

CELL-rahakkeen spot

Esimarkkinat

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Cellframe-logo

Cellframe – hinta (CELL)

1CELL - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.2768
$0.2768$0.2768
-2.01%1D
USD
Reaaliaikainen Cellframe (CELL) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 05:05:37 (UTC+8)

Cellframe (CELL) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.2721
$ 0.2721$ 0.2721
24 h:n matalin
$ 0.298
$ 0.298$ 0.298
24 h:n korkein

$ 0.2721
$ 0.2721$ 0.2721

$ 0.298
$ 0.298$ 0.298

$ 13.189931682469501
$ 13.189931682469501$ 13.189931682469501

$ 0.12761940186248863
$ 0.12761940186248863$ 0.12761940186248863

-0.11%

-2.01%

-12.71%

-12.71%

Cellframe (CELL) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.2768. Viimeisen 24 tunnin aikana CELL on vaihdellut alimmillaan $ 0.2721 ja korkeimmillaan $ 0.298 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. CELL-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 13.189931682469501, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.12761940186248863.

Lyhyen aikavälin tuloksissa CELL on muuttunut -0.11% viimeisen tunnin aikana, -2.01% 24 tunnin aikana ja -12.71% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Cellframe (CELL) -rahakkeen markkinatiedot

No.1229

$ 7.92M
$ 7.92M$ 7.92M

$ 63.77K
$ 63.77K$ 63.77K

$ 8.39M
$ 8.39M$ 8.39M

28.60M
28.60M 28.60M

30,300,000
30,300,000 30,300,000

32,559,591
32,559,591 32,559,591

94.38%

ETH

Cellframe-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 7.92M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 63.77K. CELL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 28.60M ja sen kokonaistarjonta on 32559591. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 8.39M.

Cellframe (CELL) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Cellframe-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.005678-2.01%
30 päivää$ -0.0498-15.25%
60 päivää$ +0.0251+9.97%
90 päivää$ -0.0402-12.69%
Cellframe-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään CELL-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.005678 (-2.01%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Cellframe 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.0498 (-15.25%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Cellframe-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, CELL-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0251 (+9.97%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Cellframe-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.0402 (-12.69%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Cellframe (CELL)?

Tarkista Cellframe-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Cellframe (CELL)

Cellframe Network is a scalable, open-source, next-generation platform for building and bridging blockchains and services secured by post-quantum encryption.

Cellframe on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Cellframe-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista CELL-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Cellframe-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Cellframe-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Cellframe-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Cellframe (CELL) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Cellframe (CELL) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Cellframe-rahakkeelle.

Tarkista Cellframe-rahakkeen hintaennuste nyt!

Cellframe (CELL) -rahakkeen tokenomiikka

Cellframe (CELL) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää CELL-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Cellframe (CELL) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Cellframe:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Cellframe MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

CELL paikallisiin valuuttoihin

1 Cellframe(CELL) - VND
7,283.992
1 Cellframe(CELL) - AUD
A$0.42904
1 Cellframe(CELL) - GBP
0.204832
1 Cellframe(CELL) - EUR
0.238048
1 Cellframe(CELL) - USD
$0.2768
1 Cellframe(CELL) - MYR
RM1.168096
1 Cellframe(CELL) - TRY
11.329424
1 Cellframe(CELL) - JPY
¥40.9664
1 Cellframe(CELL) - ARS
ARS$363.731808
1 Cellframe(CELL) - RUB
22.301776
1 Cellframe(CELL) - INR
24.161872
1 Cellframe(CELL) - IDR
Rp4,537.704192
1 Cellframe(CELL) - KRW
387.675008
1 Cellframe(CELL) - PHP
15.827424
1 Cellframe(CELL) - EGP
￡E.13.419264
1 Cellframe(CELL) - BRL
R$1.514096
1 Cellframe(CELL) - CAD
C$0.384752
1 Cellframe(CELL) - BDT
33.664416
1 Cellframe(CELL) - NGN
425.845728
1 Cellframe(CELL) - COP
$1,116.1268
1 Cellframe(CELL) - ZAR
R.4.904896
1 Cellframe(CELL) - UAH
11.398624
1 Cellframe(CELL) - VES
Bs37.9216
1 Cellframe(CELL) - CLP
$268.496
1 Cellframe(CELL) - PKR
Rs78.035456
1 Cellframe(CELL) - KZT
148.735712
1 Cellframe(CELL) - THB
฿9.031984
1 Cellframe(CELL) - TWD
NT$8.450704
1 Cellframe(CELL) - AED
د.إ1.015856
1 Cellframe(CELL) - CHF
Fr0.22144
1 Cellframe(CELL) - HKD
HK$2.161808
1 Cellframe(CELL) - AMD
֏105.93136
1 Cellframe(CELL) - MAD
.د.م2.493968
1 Cellframe(CELL) - MXN
$5.19
1 Cellframe(CELL) - SAR
ريال1.038
1 Cellframe(CELL) - PLN
1.013088
1 Cellframe(CELL) - RON
лв1.20408
1 Cellframe(CELL) - SEK
kr2.662816
1 Cellframe(CELL) - BGN
лв0.465024
1 Cellframe(CELL) - HUF
Ft94.535504
1 Cellframe(CELL) - CZK
5.859856
1 Cellframe(CELL) - KWD
د.ك0.084424
1 Cellframe(CELL) - ILS
0.943888
1 Cellframe(CELL) - AOA
Kz253.712112
1 Cellframe(CELL) - BHD
.د.ب0.1043536
1 Cellframe(CELL) - BMD
$0.2768
1 Cellframe(CELL) - DKK
kr1.779824
1 Cellframe(CELL) - HNL
L7.277072
1 Cellframe(CELL) - MUR
12.658064
1 Cellframe(CELL) - NAD
$4.904896
1 Cellframe(CELL) - NOK
kr2.815056
1 Cellframe(CELL) - NZD
$0.473328
1 Cellframe(CELL) - PAB
B/.0.2768
1 Cellframe(CELL) - PGK
K1.145952
1 Cellframe(CELL) - QAR
ر.ق1.007552
1 Cellframe(CELL) - RSD
дин.27.94296

Cellframe-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Cellframe toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Cellframe-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Cellframe”

Paljonko Cellframe (CELL) on arvoltaan tänään?
CELL-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.2768 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on CELL-USD-parin nykyinen hinta?
CELL -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.2768. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Cellframe-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen CELL markkina-arvo on $ 7.92M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on CELL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
CELL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 28.60M USD.
Mikä oli CELL-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
CELL saavutti ATH-hinnaksi 13.189931682469501 USD.
Mikä oli CELL-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
CELL-rahakkeen ATL-hinta oli 0.12761940186248863 USD.
Mikä on CELL-rahakkeen treidausvolyymi?
CELL-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 63.77K USD.
Nouseeko CELL tänä vuonna korkeammalle?
CELL saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso CELL-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 05:05:37 (UTC+8)

Cellframe (CELL) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

CELL-USD-laskin

Summa

CELL
CELL
USD
USD

1 CELL = 0.2768 USD

Treidaa CELL-rahaketta

CELLUSDT
$0.2768
$0.2768$0.2768
-2.05%

Liity MEXCiin tänään

-- spot-takaajan maksu, -- spot-ostajan maksu
-- Futuurien takaajan maksu, -- futuurien ostajan maksu