Big Data Protocol (BDP) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Big Data Protocol (BDP) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Big Data Protocol (BDP) -rahakkeen tiedot Big Data Protocol: Powering a Liquid Marketplace for Commercially Valuable Data BDP Seed Pools: Emissions start around Saturday March 6th at 11 AM ET (block 11985974) and will last for 6 days for BDP, 3 months for bALPHA. Stakers earn 100% of the initial circulating supply of BDP (30% of total supply) and 100% of total supply of bALPHA. Virallinen verkkosivusto: https://bigdataprotocol.com Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xf3dcbc6D72a4E1892f7917b7C43b74131Df8480e Osta BDP-rahaketta nyt!

Big Data Protocol (BDP) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Big Data Protocol (BDP) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 1.79M $ 1.79M $ 1.79M Kokonaistarjonta: $ 64.92M $ 64.92M $ 64.92M Kierrossa oleva tarjonta: $ 52.86M $ 52.86M $ 52.86M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 2.71M $ 2.71M $ 2.71M Kaikkien aikojen korkein: $ 18.033 $ 18.033 $ 18.033 Kaikkien aikojen alin: $ 0.01474429158777362 $ 0.01474429158777362 $ 0.01474429158777362 Nykyinen hinta: $ 0.03392 $ 0.03392 $ 0.03392 Lue lisää Big Data Protocol (BDP) -rahakkeen hinnasta

Big Data Protocol (BDP) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Big Data Protocol (BDP) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä BDP-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta BDP-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät BDP-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu BDP-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka BDP-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Big Data Protocol (BDP) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita BDP-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan BDP-rahakkeita MEXCistä nyt!

Big Data Protocol (BDP) -rahakkeen hintahistoria BDP -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu BDP-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

BDP-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne BDP-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? BDP-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso BDP-rahakkeen hintaennuste nyt!

