Mikä on Big Data Protocol (BDP)

Big Data Protocol: Powering a Liquid Marketplace for Commercially Valuable Data BDP Seed Pools: Emissions start around Saturday March 6th at 11 AM ET (block 11985974) and will last for 6 days for BDP, 3 months for bALPHA. Stakers earn 100% of the initial circulating supply of BDP (30% of total supply) and 100% of total supply of bALPHA.

Big Data Protocol on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme.



Big Data Protocol-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Big Data Protocol (BDP) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Big Data Protocol (BDP) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Big Data Protocol-rahakkeelle.

Big Data Protocol (BDP) -rahakkeen tokenomiikka

Big Data Protocol (BDP) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää BDP-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Big Data Protocol-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Big Data Protocol toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Big Data Protocol” Paljonko Big Data Protocol (BDP) on arvoltaan tänään? BDP-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.02939 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella. Mikä on BDP-USD-parin nykyinen hinta? $ 0.02939 . Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo BDP -USD-parin nykyinen hinta on. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla. Mikä on Big Data Protocol-rahakkeen markkina-arvo? Rahakkeen BDP markkina-arvo on $ 1.55M USD . Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen. Mikä on BDP-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta? BDP-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 52.86M USD . Mikä oli BDP-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta? BDP saavutti ATH-hinnaksi 15.00228273 USD . Mikä oli BDP-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta? BDP-rahakkeen ATL-hinta oli 0.01474429158777362 USD . Mikä on BDP-rahakkeen treidausvolyymi? BDP-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 54.74K USD . Nouseeko BDP tänä vuonna korkeammalle? BDP saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso BDP-rahakkeen hintaennuste , josta saat tarkemman analyysin.

Big Data Protocol (BDP) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

