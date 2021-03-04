Big Data Protocol (BDP) -rahakkeen hintatiedot (USD)
24 tunnin hintavaihteluväli:
24 h:n matalin
24 h:n korkein
+0.03%
Big Data Protocol (BDP) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.02939. Viimeisen 24 tunnin aikana BDP on vaihdellut alimmillaan $ 0.02812 ja korkeimmillaan $ 0.0302 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. BDP-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 15.00228273, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.01474429158777362.
Lyhyen aikavälin tuloksissa BDP on muuttunut -0.65% viimeisen tunnin aikana, +0.03% 24 tunnin aikana ja -12.25% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Big Data Protocol (BDP) -rahakkeen markkinatiedot
No.1938
66.07%
2021-03-04 00:00:00
ETH
Big Data Protocol-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.55M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 54.74K. BDP-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 52.86M ja sen kokonaistarjonta on 64923252.85185185. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 2.35M.
Big Data Protocol (BDP) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Big Data Protocol-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ +0.0000088
+0.03%
30 päivää
$ -0.02826
-49.02%
60 päivää
$ -0.01331
-31.18%
90 päivää
$ -0.03747
-56.05%
Big Data Protocol-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään BDP-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0000088 (+0.03%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
Big Data Protocol 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.02826 (-49.02%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
Big Data Protocol-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, BDP-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.01331 (-31.18%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
Big Data Protocol-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.03747 (-56.05%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Big Data Protocol (BDP)?
Big Data Protocol: Powering a Liquid Marketplace for Commercially Valuable Data
BDP Seed Pools: Emissions start around Saturday March 6th at 11 AM ET (block 11985974) and will last for 6 days for BDP, 3 months for bALPHA. Stakers earn 100% of the initial circulating supply of BDP (30% of total supply) and 100% of total supply of bALPHA.
Big Data Protocol-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon Big Data Protocol (BDP) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Big Data Protocol (BDP) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Big Data Protocol-rahakkeelle.
Big Data Protocol (BDP) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää BDP-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
Big Data Protocol (BDP) -ostamisen perusteet
