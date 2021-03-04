Lisätietoja BDP-rahakkeesta

Big Data Protocol-logo

Big Data Protocol – hinta (BDP)

1BDP - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.02939
+0.03%1D
USD
Reaaliaikainen Big Data Protocol (BDP) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 00:08:43 (UTC+8)

Big Data Protocol (BDP) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.02812
24 h:n matalin
$ 0.0302
24 h:n korkein

$ 0.02812
$ 0.0302
$ 15.00228273
$ 0.01474429158777362
-0.65%

+0.03%

-12.25%

-12.25%

Big Data Protocol (BDP) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.02939. Viimeisen 24 tunnin aikana BDP on vaihdellut alimmillaan $ 0.02812 ja korkeimmillaan $ 0.0302 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. BDP-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 15.00228273, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.01474429158777362.

Lyhyen aikavälin tuloksissa BDP on muuttunut -0.65% viimeisen tunnin aikana, +0.03% 24 tunnin aikana ja -12.25% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Big Data Protocol (BDP) -rahakkeen markkinatiedot

No.1938

$ 1.55M
$ 54.74K
$ 2.35M
52.86M
80,000,000
64,923,252.85185185
66.07%

2021-03-04 00:00:00

ETH

Big Data Protocol-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.55M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 54.74K. BDP-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 52.86M ja sen kokonaistarjonta on 64923252.85185185. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 2.35M.

Big Data Protocol (BDP) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Big Data Protocol-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.0000088+0.03%
30 päivää$ -0.02826-49.02%
60 päivää$ -0.01331-31.18%
90 päivää$ -0.03747-56.05%
Big Data Protocol-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään BDP-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0000088 (+0.03%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Big Data Protocol 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.02826 (-49.02%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Big Data Protocol-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, BDP-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.01331 (-31.18%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Big Data Protocol-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.03747 (-56.05%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Big Data Protocol (BDP)?

Tarkista Big Data Protocol-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Big Data Protocol (BDP)

Big Data Protocol: Powering a Liquid Marketplace for Commercially Valuable Data BDP Seed Pools: Emissions start around Saturday March 6th at 11 AM ET (block 11985974) and will last for 6 days for BDP, 3 months for bALPHA. Stakers earn 100% of the initial circulating supply of BDP (30% of total supply) and 100% of total supply of bALPHA.

Big Data Protocol on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Big Data Protocol-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista BDP-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Big Data Protocol-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Big Data Protocol-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Big Data Protocol-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Big Data Protocol (BDP) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Big Data Protocol (BDP) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Big Data Protocol-rahakkeelle.

Tarkista Big Data Protocol-rahakkeen hintaennuste nyt!

Big Data Protocol (BDP) -rahakkeen tokenomiikka

Big Data Protocol (BDP) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää BDP-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Big Data Protocol (BDP) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Big Data Protocol:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Big Data Protocol MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

BDP paikallisiin valuuttoihin

1 Big Data Protocol(BDP) - VND
773.39785
1 Big Data Protocol(BDP) - AUD
1 Big Data Protocol(BDP) - GBP
1 Big Data Protocol(BDP) - EUR
1 Big Data Protocol(BDP) - USD
1 Big Data Protocol(BDP) - MYR
1 Big Data Protocol(BDP) - TRY
1 Big Data Protocol(BDP) - JPY
1 Big Data Protocol(BDP) - ARS
1 Big Data Protocol(BDP) - RUB
1 Big Data Protocol(BDP) - INR
1 Big Data Protocol(BDP) - IDR
1 Big Data Protocol(BDP) - KRW
1 Big Data Protocol(BDP) - PHP
1 Big Data Protocol(BDP) - EGP
1 Big Data Protocol(BDP) - BRL
1 Big Data Protocol(BDP) - CAD
1 Big Data Protocol(BDP) - BDT
1 Big Data Protocol(BDP) - NGN
1 Big Data Protocol(BDP) - COP
1 Big Data Protocol(BDP) - ZAR
1 Big Data Protocol(BDP) - UAH
1 Big Data Protocol(BDP) - VES
1 Big Data Protocol(BDP) - CLP
1 Big Data Protocol(BDP) - PKR
1 Big Data Protocol(BDP) - KZT
1 Big Data Protocol(BDP) - THB
1 Big Data Protocol(BDP) - TWD
1 Big Data Protocol(BDP) - AED
1 Big Data Protocol(BDP) - CHF
1 Big Data Protocol(BDP) - HKD
1 Big Data Protocol(BDP) - AMD
1 Big Data Protocol(BDP) - MAD
1 Big Data Protocol(BDP) - MXN
1 Big Data Protocol(BDP) - SAR
1 Big Data Protocol(BDP) - PLN
1 Big Data Protocol(BDP) - RON
1 Big Data Protocol(BDP) - SEK
1 Big Data Protocol(BDP) - BGN
1 Big Data Protocol(BDP) - HUF
1 Big Data Protocol(BDP) - CZK
1 Big Data Protocol(BDP) - KWD
1 Big Data Protocol(BDP) - ILS
1 Big Data Protocol(BDP) - AOA
1 Big Data Protocol(BDP) - BHD
1 Big Data Protocol(BDP) - BMD
1 Big Data Protocol(BDP) - DKK
1 Big Data Protocol(BDP) - HNL
1 Big Data Protocol(BDP) - MUR
1 Big Data Protocol(BDP) - NAD
1 Big Data Protocol(BDP) - NOK
1 Big Data Protocol(BDP) - NZD
1 Big Data Protocol(BDP) - PAB
1 Big Data Protocol(BDP) - PGK
1 Big Data Protocol(BDP) - QAR
1 Big Data Protocol(BDP) - RSD
Big Data Protocol-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Big Data Protocol toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Virallinen Big Data Protocol-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Big Data Protocol”

Paljonko Big Data Protocol (BDP) on arvoltaan tänään?
BDP-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.02939 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on BDP-USD-parin nykyinen hinta?
BDP -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.02939. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Big Data Protocol-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen BDP markkina-arvo on $ 1.55M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on BDP-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
BDP-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 52.86M USD.
Mikä oli BDP-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
BDP saavutti ATH-hinnaksi 15.00228273 USD.
Mikä oli BDP-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
BDP-rahakkeen ATL-hinta oli 0.01474429158777362 USD.
Mikä on BDP-rahakkeen treidausvolyymi?
BDP-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 54.74K USD.
Nouseeko BDP tänä vuonna korkeammalle?
BDP saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso BDP-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 00:08:43 (UTC+8)

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

