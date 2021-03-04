BDP

Big Data Protocol: Powering a Liquid Marketplace for Commercially Valuable Data BDP Seed Pools: Emissions start around Saturday March 6th at 11 AM ET (block 11985974) and will last for 6 days for BDP, 3 months for bALPHA. Stakers earn 100% of the initial circulating supply of BDP (30% of total supply) and 100% of total supply of bALPHA.

SijoitusNo.1986

Markkina-arvo$0.00

Täysin laimennettu markkina-arvo$0.00

Markkinaosuus%

Treidausvolyymi/markkina-arvo (24 tuntia)0.15%

Kierrossa oleva tarjonta52,859,597.08827953

Enimmäistarjonta80,000,000

Kokonaistarjonta64,923,252.85185185

Kierrossa oleva määrä0.6607%

Julkaisupäivämäärä2021-03-04 00:00:00

Hinta, jolla vara laskettiin ensimmäisen kerran liikkeeseen--

Kaikkien aikojen korkein hinta15.00228273,2021-03-07

Alin hinta0.01474429158777362,2022-12-19

Julkinen lohkoketjuETH

