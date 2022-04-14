Based Labs (BASEDAI) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Based Labs (BASEDAI) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Based Labs (BASEDAI) -rahakkeen tiedot BasedAI is a unique Layer-1 network for organizing decentralized computational resources around LLM models. BasedAI is also fully EVM compatible, empowering developers to deploy novel decentralized applications that blend smart contract capabilities with LLM models. BasedAI also utilizes advanced cryptographic techniques to enable developers to deploy high performance privacy-preserving zk-LLMs. Virallinen verkkosivusto: getbased.ai Valkoinen paperi: https://arxiv.org/pdf/2403.01008.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x44971abf0251958492fee97da3e5c5ada88b9185 Osta BASEDAI-rahaketta nyt!

Based Labs (BASEDAI) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Based Labs (BASEDAI) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 12.33M $ 12.33M $ 12.33M Kokonaistarjonta: $ 35.67M $ 35.67M $ 35.67M Kierrossa oleva tarjonta: $ 34.60M $ 34.60M $ 34.60M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 12.71M $ 12.71M $ 12.71M Kaikkien aikojen korkein: $ 9.58 $ 9.58 $ 9.58 Kaikkien aikojen alin: $ 0.24456926465930381 $ 0.24456926465930381 $ 0.24456926465930381 Nykyinen hinta: $ 0.3564 $ 0.3564 $ 0.3564 Lue lisää Based Labs (BASEDAI) -rahakkeen hinnasta

Based Labs (BASEDAI) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Based Labs (BASEDAI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä BASEDAI-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta BASEDAI-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät BASEDAI-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu BASEDAI-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka BASEDAI-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Based Labs (BASEDAI) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita BASEDAI-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan BASEDAI-rahakkeita MEXCistä nyt!

Based Labs (BASEDAI) -rahakkeen hintahistoria BASEDAI -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu BASEDAI-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

BASEDAI-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne BASEDAI-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? BASEDAI-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso BASEDAI-rahakkeen hintaennuste nyt!

