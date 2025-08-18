Lisätietoja BASEDAI-rahakkeesta

BASEDAI-rahakkeen hintatiedot

BASEDAI-rahakkeen valkoinen paperi

BASEDAI-rahakkeen virallinen verkkosivusto

BASEDAI-rahakkeen tokenomiikka

BASEDAI-rahakkeen hintaennuste

BASEDAI-rahakkeen historia

BASEDAI-osto-opas

BASEDAI/fiat-valuuttamuunnin

BASEDAI-rahakkeen spot

Esimarkkinat

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Based Labs-logo

Based Labs – hinta (BASEDAI)

1BASEDAI - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.2881
$0.2881$0.2881
+0.66%1D
USD
Reaaliaikainen Based Labs (BASEDAI) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 02:39:09 (UTC+8)

Based Labs (BASEDAI) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.2813
$ 0.2813$ 0.2813
24 h:n matalin
$ 0.38
$ 0.38$ 0.38
24 h:n korkein

$ 0.2813
$ 0.2813$ 0.2813

$ 0.38
$ 0.38$ 0.38

$ 10.751129650865769
$ 10.751129650865769$ 10.751129650865769

$ 0.24456926465930381
$ 0.24456926465930381$ 0.24456926465930381

0.00%

+0.66%

-14.16%

-14.16%

Based Labs (BASEDAI) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.2881. Viimeisen 24 tunnin aikana BASEDAI on vaihdellut alimmillaan $ 0.2813 ja korkeimmillaan $ 0.38 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. BASEDAI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 10.751129650865769, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.24456926465930381.

Lyhyen aikavälin tuloksissa BASEDAI on muuttunut 0.00% viimeisen tunnin aikana, +0.66% 24 tunnin aikana ja -14.16% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Based Labs (BASEDAI) -rahakkeen markkinatiedot

No.1134

$ 9.97M
$ 9.97M$ 9.97M

$ 60.08K
$ 60.08K$ 60.08K

$ 10.28M
$ 10.28M$ 10.28M

34.60M
34.60M 34.60M

35,669,420
35,669,420 35,669,420

35,669,420
35,669,420 35,669,420

97.00%

ETH

Based Labs-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 9.97M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 60.08K. BASEDAI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 34.60M ja sen kokonaistarjonta on 35669420. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 10.28M.

Based Labs (BASEDAI) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Based Labs-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.001889+0.66%
30 päivää$ -0.1275-30.68%
60 päivää$ +0.0368+14.64%
90 päivää$ -0.1164-28.78%
Based Labs-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään BASEDAI-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.001889 (+0.66%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Based Labs 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.1275 (-30.68%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Based Labs-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, BASEDAI-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0368 (+14.64%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Based Labs-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.1164 (-28.78%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Based Labs (BASEDAI)?

Tarkista Based Labs-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Based Labs (BASEDAI)

BasedAI is a unique Layer-1 network for organizing decentralized computational resources around LLM models. BasedAI is also fully EVM compatible, empowering developers to deploy novel decentralized applications that blend smart contract capabilities with LLM models. BasedAI also utilizes advanced cryptographic techniques to enable developers to deploy high performance privacy-preserving zk-LLMs.

Based Labs on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Based Labs-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista BASEDAI-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Based Labs-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Based Labs-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Based Labs-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Based Labs (BASEDAI) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Based Labs (BASEDAI) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Based Labs-rahakkeelle.

Tarkista Based Labs-rahakkeen hintaennuste nyt!

Based Labs (BASEDAI) -rahakkeen tokenomiikka

Based Labs (BASEDAI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää BASEDAI-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Based Labs (BASEDAI) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Based Labs:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Based Labs MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

BASEDAI paikallisiin valuuttoihin

1 Based Labs(BASEDAI) - VND
7,581.3515
1 Based Labs(BASEDAI) - AUD
A$0.446555
1 Based Labs(BASEDAI) - GBP
0.213194
1 Based Labs(BASEDAI) - EUR
0.247766
1 Based Labs(BASEDAI) - USD
$0.2881
1 Based Labs(BASEDAI) - MYR
RM1.215782
1 Based Labs(BASEDAI) - TRY
11.791933
1 Based Labs(BASEDAI) - JPY
¥42.6388
1 Based Labs(BASEDAI) - ARS
ARS$378.580686
1 Based Labs(BASEDAI) - RUB
23.215098
1 Based Labs(BASEDAI) - INR
25.154011
1 Based Labs(BASEDAI) - IDR
Rp4,722.950064
1 Based Labs(BASEDAI) - KRW
403.501336
1 Based Labs(BASEDAI) - PHP
16.470677
1 Based Labs(BASEDAI) - EGP
￡E.13.967088
1 Based Labs(BASEDAI) - BRL
R$1.575907
1 Based Labs(BASEDAI) - CAD
C$0.397578
1 Based Labs(BASEDAI) - BDT
35.038722
1 Based Labs(BASEDAI) - NGN
442.547529
1 Based Labs(BASEDAI) - COP
$1,161.691225
1 Based Labs(BASEDAI) - ZAR
R.5.110894
1 Based Labs(BASEDAI) - UAH
11.863958
1 Based Labs(BASEDAI) - VES
Bs39.4697
1 Based Labs(BASEDAI) - CLP
$279.457
1 Based Labs(BASEDAI) - PKR
Rs81.221152
1 Based Labs(BASEDAI) - KZT
154.807654
1 Based Labs(BASEDAI) - THB
฿9.409346
1 Based Labs(BASEDAI) - TWD
NT$8.78705
1 Based Labs(BASEDAI) - AED
د.إ1.057327
1 Based Labs(BASEDAI) - CHF
Fr0.23048
1 Based Labs(BASEDAI) - HKD
HK$2.250061
1 Based Labs(BASEDAI) - AMD
֏110.25587
1 Based Labs(BASEDAI) - MAD
.د.م2.595781
1 Based Labs(BASEDAI) - MXN
$5.404756
1 Based Labs(BASEDAI) - SAR
ريال1.080375
1 Based Labs(BASEDAI) - PLN
1.054446
1 Based Labs(BASEDAI) - RON
лв1.253235
1 Based Labs(BASEDAI) - SEK
kr2.771522
1 Based Labs(BASEDAI) - BGN
лв0.484008
1 Based Labs(BASEDAI) - HUF
Ft98.360221
1 Based Labs(BASEDAI) - CZK
6.096196
1 Based Labs(BASEDAI) - KWD
د.ك0.0878705
1 Based Labs(BASEDAI) - ILS
0.982421
1 Based Labs(BASEDAI) - AOA
Kz264.069579
1 Based Labs(BASEDAI) - BHD
.د.ب0.1086137
1 Based Labs(BASEDAI) - BMD
$0.2881
1 Based Labs(BASEDAI) - DKK
kr1.849602
1 Based Labs(BASEDAI) - HNL
L7.574149
1 Based Labs(BASEDAI) - MUR
13.174813
1 Based Labs(BASEDAI) - NAD
$5.090727
1 Based Labs(BASEDAI) - NOK
kr2.932858
1 Based Labs(BASEDAI) - NZD
$0.492651
1 Based Labs(BASEDAI) - PAB
B/.0.2881
1 Based Labs(BASEDAI) - PGK
K1.192734
1 Based Labs(BASEDAI) - QAR
ر.ق1.048684
1 Based Labs(BASEDAI) - RSD
дин.29.075052

Based Labs-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Based Labs toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Based Labs-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Based Labs”

Paljonko Based Labs (BASEDAI) on arvoltaan tänään?
BASEDAI-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.2881 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on BASEDAI-USD-parin nykyinen hinta?
BASEDAI -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.2881. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Based Labs-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen BASEDAI markkina-arvo on $ 9.97M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on BASEDAI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
BASEDAI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 34.60M USD.
Mikä oli BASEDAI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
BASEDAI saavutti ATH-hinnaksi 10.751129650865769 USD.
Mikä oli BASEDAI-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
BASEDAI-rahakkeen ATL-hinta oli 0.24456926465930381 USD.
Mikä on BASEDAI-rahakkeen treidausvolyymi?
BASEDAI-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 60.08K USD.
Nouseeko BASEDAI tänä vuonna korkeammalle?
BASEDAI saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso BASEDAI-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 02:39:09 (UTC+8)

Based Labs (BASEDAI) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

BASEDAI-USD-laskin

Summa

BASEDAI
BASEDAI
USD
USD

1 BASEDAI = 0.2881 USD

Treidaa BASEDAI-rahaketta

BASEDAIUSDT
$0.2881
$0.2881$0.2881
+0.66%

Liity MEXCiin tänään

-- spot-takaajan maksu, -- spot-ostajan maksu
-- Futuurien takaajan maksu, -- futuurien ostajan maksu