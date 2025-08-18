Based Labs (BASEDAI) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.2881. Viimeisen 24 tunnin aikana BASEDAI on vaihdellut alimmillaan $ 0.2813 ja korkeimmillaan $ 0.38 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. BASEDAI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 10.751129650865769, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.24456926465930381.
Lyhyen aikavälin tuloksissa BASEDAI on muuttunut 0.00% viimeisen tunnin aikana, +0.66% 24 tunnin aikana ja -14.16% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Based Labs (BASEDAI) -rahakkeen markkinatiedot
No.1134
$ 9.97M
$ 9.97M$ 9.97M
$ 60.08K
$ 60.08K$ 60.08K
$ 10.28M
$ 10.28M$ 10.28M
34.60M
34.60M 34.60M
35,669,420
35,669,420 35,669,420
35,669,420
35,669,420 35,669,420
97.00%
ETH
Based Labs-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 9.97M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 60.08K. BASEDAI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 34.60M ja sen kokonaistarjonta on 35669420. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 10.28M.
Based Labs (BASEDAI) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Based Labs-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ +0.001889
+0.66%
30 päivää
$ -0.1275
-30.68%
60 päivää
$ +0.0368
+14.64%
90 päivää
$ -0.1164
-28.78%
Based Labs-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään BASEDAI-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.001889 (+0.66%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
Based Labs 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.1275 (-30.68%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
Based Labs-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, BASEDAI-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0368 (+14.64%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
Based Labs-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.1164 (-28.78%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Based Labs (BASEDAI)?
BasedAI is a unique Layer-1 network for organizing decentralized computational resources around LLM models. BasedAI is also fully EVM compatible, empowering developers to deploy novel decentralized applications that blend smart contract capabilities with LLM models. BasedAI also utilizes advanced cryptographic techniques to enable developers to deploy high performance privacy-preserving zk-LLMs.
Based Labs on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Based Labs-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.
Lisäksi voit tehdä seuraavat: - Tarkista BASEDAI-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi. - Lue Based Labs-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.
Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Based Labs-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.
Based Labs-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon Based Labs (BASEDAI) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Based Labs (BASEDAI) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Based Labs-rahakkeelle.
Based Labs (BASEDAI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää BASEDAI-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
Based Labs (BASEDAI) -ostamisen perusteet
Etsitkö tapaa Based Labs:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Based Labs MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme.
Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.