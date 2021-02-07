AUCTION

Bounce's goal is to provide different types of auctions for individuals and projects. BOT is the governance token of the bounce.finance platform, using liquidity mining.

NimiAUCTION

SijoitusNo.514

Markkina-arvo$0.00

Täysin laimennettu markkina-arvo$0.00

Markkinaosuus%

Treidausvolyymi/markkina-arvo (24 tuntia)110.49%

Kierrossa oleva tarjonta6,090,248.18100565

Enimmäistarjonta10,000,000

Kokonaistarjonta7,640,877.20358214

Kierrossa oleva määrä0.609%

Julkaisupäivämäärä2021-02-07 00:00:00

Hinta, jolla vara laskettiin ensimmäisen kerran liikkeeseen--

Kaikkien aikojen korkein hinta70.55596041,2021-04-12

Alin hinta3.484607093787073,2023-06-15

Julkinen lohkoketjuETH

Sektori

Sosiaalinen media

etfindex:mc_etfindex_sourceVastuuvapauslauseke: Tiedot ovat peräisin lähteestä cmc, ja niitä ei tule pitää sijoitusneuvona.

