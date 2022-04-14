Polyhedra Network (ZKJ) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Polyhedra Network (ZKJ) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Polyhedra Network (ZKJ) -rahakkeen tiedot Revolutionizing Digital World: enhancing computational power and blockchain ecosystem integration, covering Web2 and Web3. Virallinen verkkosivusto: https://polyhedra.network/ Valkoinen paperi: https://dl.acm.org/doi/10.1145/3548606.3560652 Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xC71B5F631354BE6853eFe9C3Ab6b9590F8302e81 Osta ZKJ-rahaketta nyt!

Polyhedra Network (ZKJ) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Polyhedra Network (ZKJ) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 64.18M $ 64.18M $ 64.18M Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 340.14M $ 340.14M $ 340.14M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 188.70M $ 188.70M $ 188.70M Kaikkien aikojen korkein: $ 4 $ 4 $ 4 Kaikkien aikojen alin: $ 0.13931609671437392 $ 0.13931609671437392 $ 0.13931609671437392 Nykyinen hinta: $ 0.1887 $ 0.1887 $ 0.1887 Lue lisää Polyhedra Network (ZKJ) -rahakkeen hinnasta

Polyhedra Network (ZKJ) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Polyhedra Network (ZKJ) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä ZKJ-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta ZKJ-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät ZKJ-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu ZKJ-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka ZKJ-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Polyhedra Network (ZKJ) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita ZKJ-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan ZKJ-rahakkeita MEXCistä nyt!

Polyhedra Network (ZKJ) -rahakkeen hintahistoria ZKJ -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu ZKJ-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

ZKJ-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne ZKJ-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? ZKJ-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso ZKJ-rahakkeen hintaennuste nyt!

Miksi sinun kannattaa valita MEXC? MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin. Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla CEXien nopeimmat rahakelistaukset Paras likviditeetti koko toimialalla Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT

Osta kryptoja hintaan 1 USDT : Helpoin reitti kryptojen luo! Osta nyt!