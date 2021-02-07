Lisätietoja AUCTION-rahakkeesta

BounceToken – hinta (AUCTION)

1AUCTION - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta: $9.637

$9.637
+0.50%1D
USD
Reaaliaikainen BounceToken (AUCTION) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 04:58:07 (UTC+8)

BounceToken (AUCTION) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 9.536
24 h:n matalin
$ 9.926
24 h:n korkein

$ 9.536
$ 9.926
$ 70.55596041
$ 3.484607093787073
+0.70%

+0.50%

-2.09%

-2.09%

BounceToken (AUCTION) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 9.635. Viimeisen 24 tunnin aikana AUCTION on vaihdellut alimmillaan $ 9.536 ja korkeimmillaan $ 9.926 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. AUCTION-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 70.55596041, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 3.484607093787073.

Lyhyen aikavälin tuloksissa AUCTION on muuttunut +0.70% viimeisen tunnin aikana, +0.50% 24 tunnin aikana ja -2.09% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

BounceToken (AUCTION) -rahakkeen markkinatiedot

No.518

$ 58.68M
$ 596.67K
$ 96.35M
6.09M
10,000,000
7,640,877.20358214
60.90%

2021-02-07 00:00:00

ETH

BounceToken-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 58.68M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 596.67K. AUCTION-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 6.09M ja sen kokonaistarjonta on 7640877.20358214. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 96.35M.

BounceToken (AUCTION) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän BounceToken-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.04795+0.50%
30 päivää$ -1.68-14.85%
60 päivää$ +1.289+15.44%
90 päivää$ -1.946-16.81%
BounceToken-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään AUCTION-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.04795 (+0.50%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

BounceToken 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -1.68 (-14.85%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

BounceToken-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, AUCTION-rahakkeiden hinta muuttui $ +1.289 (+15.44%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

BounceToken-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -1.946 (-16.81%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle BounceToken (AUCTION)?

Tarkista BounceToken-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on BounceToken (AUCTION)

Bounce's goal is to provide different types of auctions for individuals and projects. BOT is the governance token of the bounce.finance platform, using liquidity mining.

BounceToken on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja BounceToken-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista AUCTION-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue BounceToken-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään BounceToken-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

BounceToken-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon BounceToken (AUCTION) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko BounceToken (AUCTION) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita BounceToken-rahakkeelle.

Tarkista BounceToken-rahakkeen hintaennuste nyt!

BounceToken (AUCTION) -rahakkeen tokenomiikka

BounceToken (AUCTION) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää AUCTION-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

BounceToken (AUCTION) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa BounceToken:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa BounceToken MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

AUCTION paikallisiin valuuttoihin

1 BounceToken(AUCTION) - VND
253,545.025
1 BounceToken(AUCTION) - AUD
A$14.93425
1 BounceToken(AUCTION) - GBP
7.1299
1 BounceToken(AUCTION) - EUR
8.2861
1 BounceToken(AUCTION) - USD
$9.635
1 BounceToken(AUCTION) - MYR
RM40.6597
1 BounceToken(AUCTION) - TRY
394.36055
1 BounceToken(AUCTION) - JPY
¥1,425.98
1 BounceToken(AUCTION) - ARS
ARS$12,660.9681
1 BounceToken(AUCTION) - RUB
776.29195
1 BounceToken(AUCTION) - INR
841.03915
1 BounceToken(AUCTION) - IDR
Rp157,950.7944
1 BounceToken(AUCTION) - KRW
13,494.3956
1 BounceToken(AUCTION) - PHP
550.9293
1 BounceToken(AUCTION) - EGP
￡E.467.1048
1 BounceToken(AUCTION) - BRL
R$52.70345
1 BounceToken(AUCTION) - CAD
C$13.39265
1 BounceToken(AUCTION) - BDT
1,171.8087
1 BounceToken(AUCTION) - NGN
14,823.0621
1 BounceToken(AUCTION) - COP
$38,850.72875
1 BounceToken(AUCTION) - ZAR
R.170.7322
1 BounceToken(AUCTION) - UAH
396.7693
1 BounceToken(AUCTION) - VES
Bs1,319.995
1 BounceToken(AUCTION) - CLP
$9,345.95
1 BounceToken(AUCTION) - PKR
Rs2,716.2992
1 BounceToken(AUCTION) - KZT
5,177.2709
1 BounceToken(AUCTION) - THB
฿314.39005
1 BounceToken(AUCTION) - TWD
NT$294.15655
1 BounceToken(AUCTION) - AED
د.إ35.36045
1 BounceToken(AUCTION) - CHF
Fr7.708
1 BounceToken(AUCTION) - HKD
HK$75.24935
1 BounceToken(AUCTION) - AMD
֏3,687.3145
1 BounceToken(AUCTION) - MAD
.د.م86.81135
1 BounceToken(AUCTION) - MXN
$180.65625
1 BounceToken(AUCTION) - SAR
ريال36.13125
1 BounceToken(AUCTION) - PLN
35.2641
1 BounceToken(AUCTION) - RON
лв41.91225
1 BounceToken(AUCTION) - SEK
kr92.6887
1 BounceToken(AUCTION) - BGN
лв16.1868
1 BounceToken(AUCTION) - HUF
Ft3,290.64155
1 BounceToken(AUCTION) - CZK
203.97295
1 BounceToken(AUCTION) - KWD
د.ك2.938675
1 BounceToken(AUCTION) - ILS
32.85535
1 BounceToken(AUCTION) - AOA
Kz8,831.34465
1 BounceToken(AUCTION) - BHD
.د.ب3.632395
1 BounceToken(AUCTION) - BMD
$9.635
1 BounceToken(AUCTION) - DKK
kr61.95305
1 BounceToken(AUCTION) - HNL
L253.30415
1 BounceToken(AUCTION) - MUR
440.60855
1 BounceToken(AUCTION) - NAD
$170.7322
1 BounceToken(AUCTION) - NOK
kr97.98795
1 BounceToken(AUCTION) - NZD
$16.47585
1 BounceToken(AUCTION) - PAB
B/.9.635
1 BounceToken(AUCTION) - PGK
K39.8889
1 BounceToken(AUCTION) - QAR
ر.ق35.0714
1 BounceToken(AUCTION) - RSD
дин.972.65325

BounceToken-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton BounceToken toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen BounceToken-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”BounceToken”

Paljonko BounceToken (AUCTION) on arvoltaan tänään?
AUCTION-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 9.635 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on AUCTION-USD-parin nykyinen hinta?
AUCTION -USD-parin nykyinen hinta on $ 9.635. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on BounceToken-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen AUCTION markkina-arvo on $ 58.68M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on AUCTION-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
AUCTION-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 6.09M USD.
Mikä oli AUCTION-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
AUCTION saavutti ATH-hinnaksi 70.55596041 USD.
Mikä oli AUCTION-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
AUCTION-rahakkeen ATL-hinta oli 3.484607093787073 USD.
Mikä on AUCTION-rahakkeen treidausvolyymi?
AUCTION-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 596.67K USD.
Nouseeko AUCTION tänä vuonna korkeammalle?
AUCTION saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso AUCTION-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
BounceToken (AUCTION) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

