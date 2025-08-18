Lisätietoja ARKM-rahakkeesta

Arkham – hinta (ARKM)

1ARKM - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.5127
+1.38%1D
Reaaliaikainen Arkham (ARKM) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 04:56:43 (UTC+8)

Arkham (ARKM) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.5017
24 h:n matalin
$ 0.527
24 h:n korkein

$ 0.5017
$ 0.527
$ 3.9939637047529053
$ 0.28693406195211785
+1.32%

+1.38%

-8.22%

-8.22%

Arkham (ARKM) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.5127. Viimeisen 24 tunnin aikana ARKM on vaihdellut alimmillaan $ 0.5017 ja korkeimmillaan $ 0.527 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. ARKM-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 3.9939637047529053, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.28693406195211785.

Lyhyen aikavälin tuloksissa ARKM on muuttunut +1.32% viimeisen tunnin aikana, +1.38% 24 tunnin aikana ja -8.22% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Arkham (ARKM) -rahakkeen markkinatiedot

No.334

$ 115.41M
$ 3.00M
$ 512.70M
225.10M
1,000,000,000
1,000,000,000
22.51%

ETH

Arkham-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 115.41M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 3.00M. ARKM-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 225.10M ja sen kokonaistarjonta on 1000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 512.70M.

Arkham (ARKM) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Arkham-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.006979+1.38%
30 päivää$ -0.0878-14.63%
60 päivää$ +0.1204+30.69%
90 päivää$ -0.1448-22.03%
Arkham-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään ARKM-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.006979 (+1.38%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Arkham 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.0878 (-14.63%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Arkham-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, ARKM-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.1204 (+30.69%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Arkham-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.1448 (-22.03%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Arkham (ARKM)?

Tarkista Arkham-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Arkham (ARKM)

ARKM is the Arkham platform’s native utility token. Its utility include using it as a currency to access the premium features of Arkham Intel Exchange at a discount, incentives to facilitate transactions on the intel exchange marketplace and Governance.

Arkham on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Arkham-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista ARKM-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Arkham-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Arkham-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Arkham-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Arkham (ARKM) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Arkham (ARKM) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Arkham-rahakkeelle.

Tarkista Arkham-rahakkeen hintaennuste nyt!

Arkham (ARKM) -rahakkeen tokenomiikka

Arkham (ARKM) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää ARKM-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Arkham (ARKM) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Arkham:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Arkham MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

ARKM paikallisiin valuuttoihin

Arkham-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Arkham toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Arkham-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Arkham”

Paljonko Arkham (ARKM) on arvoltaan tänään?
ARKM-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.5127 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on ARKM-USD-parin nykyinen hinta?
ARKM -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.5127. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Arkham-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen ARKM markkina-arvo on $ 115.41M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on ARKM-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
ARKM-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 225.10M USD.
Mikä oli ARKM-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
ARKM saavutti ATH-hinnaksi 3.9939637047529053 USD.
Mikä oli ARKM-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
ARKM-rahakkeen ATL-hinta oli 0.28693406195211785 USD.
Mikä on ARKM-rahakkeen treidausvolyymi?
ARKM-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 3.00M USD.
Nouseeko ARKM tänä vuonna korkeammalle?
ARKM saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso ARKM-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Arkham (ARKM) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

1 ARKM = 0.5127 USD

ARKMUSDT
