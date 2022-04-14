Arkham (ARKM) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Arkham (ARKM) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Arkham (ARKM) -rahakkeen tiedot ARKM is the Arkham platform’s native utility token. Its utility include using it as a currency to access the premium features of Arkham Intel Exchange at a discount, incentives to facilitate transactions on the intel exchange marketplace and Governance. Virallinen verkkosivusto: https://arkm.com/ Valkoinen paperi: https://info.arkm.com/whitepaper Block Explorer: https://intel.arkm.com/explorer/token/arkham Osta ARKM-rahaketta nyt!

Arkham (ARKM) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Arkham (ARKM) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 121.13M $ 121.13M $ 121.13M Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 225.10M $ 225.10M $ 225.10M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 538.10M $ 538.10M $ 538.10M Kaikkien aikojen korkein: $ 3.9926 $ 3.9926 $ 3.9926 Kaikkien aikojen alin: $ 0.28693406195211785 $ 0.28693406195211785 $ 0.28693406195211785 Nykyinen hinta: $ 0.5381 $ 0.5381 $ 0.5381 Lue lisää Arkham (ARKM) -rahakkeen hinnasta

Arkham (ARKM) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Arkham (ARKM) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä ARKM-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta ARKM-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät ARKM-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu ARKM-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka ARKM-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Arkham (ARKM) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita ARKM-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan ARKM-rahakkeita MEXCistä nyt!

Arkham (ARKM) -rahakkeen hintahistoria ARKM -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu ARKM-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

ARKM-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne ARKM-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? ARKM-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso ARKM-rahakkeen hintaennuste nyt!

