Aleo (ALEO) -rahakkeen tiedot Aleo is a layer-1 blockchain that combines general-purpose programmability with the power of zero-knowledge proofs (ZKPs). Maintained by the Aleo Network Foundation, the network enables the next generation of decentralized apps that provide data confidentiality to users and scale to enterprises. Virallinen verkkosivusto: https://aleo.org/ Valkoinen paperi: https://developer.aleo.org/guides/introduction/getting_started/ Block Explorer: https://aleoscan.io/ Osta ALEO-rahaketta nyt!

Aleo (ALEO) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Aleo (ALEO) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 129.18M $ 129.18M $ 129.18M Kokonaistarjonta: $ 1.81B $ 1.81B $ 1.81B Kierrossa oleva tarjonta: $ 463.01M $ 463.01M $ 463.01M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 503.62M $ 503.62M $ 503.62M Kaikkien aikojen korkein: $ 6.9 $ 6.9 $ 6.9 Kaikkien aikojen alin: $ 0.1134396400169198 $ 0.1134396400169198 $ 0.1134396400169198 Nykyinen hinta: $ 0.279 $ 0.279 $ 0.279 Lue lisää Aleo (ALEO) -rahakkeen hinnasta

Aleo (ALEO) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Aleo (ALEO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä ALEO-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta ALEO-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät ALEO-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu ALEO-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Aleo (ALEO) -rahakkeen hintahistoria ALEO -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu ALEO-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

ALEO-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne ALEO-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? ALEO-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso ALEO-rahakkeen hintaennuste nyt!

