Comedian (BAN) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Comedian (BAN) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Comedian (BAN) -rahakkeen tiedot BAN is a meme coin on the Solana chain. Virallinen verkkosivusto: https://comedian.meme/ Block Explorer: https://solscan.io/token/9PR7nCP9DpcUotnDPVLUBUZKu5WAYkwrCUx9wDnSpump Osta BAN-rahaketta nyt!

Comedian (BAN) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Comedian (BAN) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 89.27M $ 89.27M $ 89.27M Kokonaistarjonta: $ 999.96M $ 999.96M $ 999.96M Kierrossa oleva tarjonta: $ 999.96M $ 999.96M $ 999.96M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 89.27M $ 89.27M $ 89.27M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.4377 $ 0.4377 $ 0.4377 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000023698956851675 $ 0.000023698956851675 $ 0.000023698956851675 Nykyinen hinta: $ 0.08927 $ 0.08927 $ 0.08927 Lue lisää Comedian (BAN) -rahakkeen hinnasta

Comedian (BAN) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Comedian (BAN) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä BAN-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta BAN-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät BAN-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu BAN-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka BAN-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Comedian (BAN) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita BAN-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan BAN-rahakkeita MEXCistä nyt!

Comedian (BAN) -rahakkeen hintahistoria BAN -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu BAN-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

BAN-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne BAN-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? BAN-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso BAN-rahakkeen hintaennuste nyt!

