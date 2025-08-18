Lisätietoja ALEO-rahakkeesta

Aleo – hinta (ALEO)

1ALEO - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.2483
$0.2483$0.2483
-0.95%1D
USD
Reaaliaikainen Aleo (ALEO) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-21 23:57:58 (UTC+8)

Aleo (ALEO) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.2468
$ 0.2468$ 0.2468
24 h:n matalin
$ 0.2578
$ 0.2578$ 0.2578
24 h:n korkein

$ 0.2468
$ 0.2468$ 0.2468

$ 0.2578
$ 0.2578$ 0.2578

$ 6.785851993275159
$ 6.785851993275159$ 6.785851993275159

$ 0.1134396400169198
$ 0.1134396400169198$ 0.1134396400169198

-0.25%

-0.95%

-0.37%

-0.37%

Aleo (ALEO) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.2482. Viimeisen 24 tunnin aikana ALEO on vaihdellut alimmillaan $ 0.2468 ja korkeimmillaan $ 0.2578 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. ALEO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 6.785851993275159, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.1134396400169198.

Lyhyen aikavälin tuloksissa ALEO on muuttunut -0.25% viimeisen tunnin aikana, -0.95% 24 tunnin aikana ja -0.37% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Aleo (ALEO) -rahakkeen markkinatiedot

No.338

$ 114.39M
$ 114.39M$ 114.39M

$ 2.18M
$ 2.18M$ 2.18M

$ 447.49M
$ 447.49M$ 447.49M

460.88M
460.88M 460.88M

--
----

1,802,945,094.647235
1,802,945,094.647235 1,802,945,094.647235

ALEO

Aleo-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 114.39M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 2.18M. ALEO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 460.88M ja sen kokonaistarjonta on 1802945094.647235. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 447.49M.

Aleo (ALEO) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Aleo-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.002381-0.95%
30 päivää$ -0.0911-26.85%
60 päivää$ +0.0429+20.89%
90 päivää$ +0.0433+21.13%
Aleo-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään ALEO-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.002381 (-0.95%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Aleo 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.0911 (-26.85%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Aleo-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, ALEO-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0429 (+20.89%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Aleo-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.0433 (+21.13%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Aleo (ALEO)?

Tarkista Aleo-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Aleo (ALEO)

Aleo is a layer-1 blockchain that combines general-purpose programmability with the power of zero-knowledge proofs (ZKPs). Maintained by the Aleo Network Foundation, the network enables the next generation of decentralized apps that provide data confidentiality to users and scale to enterprises.

Aleo on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Aleo-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista ALEO-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Aleo-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Aleo-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Aleo-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Aleo (ALEO) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Aleo (ALEO) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Aleo-rahakkeelle.

Tarkista Aleo-rahakkeen hintaennuste nyt!

Aleo (ALEO) -rahakkeen tokenomiikka

Aleo (ALEO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää ALEO-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Aleo (ALEO) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Aleo:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Aleo MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

ALEO paikallisiin valuuttoihin

Aleo-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Aleo toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Aleo-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta "Aleo"

Paljonko Aleo (ALEO) on arvoltaan tänään?
ALEO-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.2482 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on ALEO-USD-parin nykyinen hinta?
ALEO -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.2482. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Aleo-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen ALEO markkina-arvo on $ 114.39M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on ALEO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
ALEO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 460.88M USD.
Mikä oli ALEO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
ALEO saavutti ATH-hinnaksi 6.785851993275159 USD.
Mikä oli ALEO-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
ALEO-rahakkeen ATL-hinta oli 0.1134396400169198 USD.
Mikä on ALEO-rahakkeen treidausvolyymi?
ALEO-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 2.18M USD.
Nouseeko ALEO tänä vuonna korkeammalle?
ALEO saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso ALEO-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-21 23:57:58 (UTC+8)

Aleo (ALEO) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

