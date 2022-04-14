Project Ailey (ALE) -rahakkeen tokenomiikka
Project Ailey (ALE) -rahakkeen tiedot
Project Ailey is the first AI-powered Primary Agent, offering limitless possibilities across gaming, movies, and the metaverse. Ailey is a dynamic, personalized character with her own personality, living in the Aileyverse. Powered by on-device SLM, she provides hyper-personalized services and interacts with users through a human-like presence. The $ALE token drives the Aileyverse ecosystem, enabling item purchases, cosmetic upgrades, NFT transactions, and rewards. Users can customize Ailey’s appearance and participate in events, earning $ALE tokens to enhance engagement and drive ecosystem growth.
Project Ailey (ALE) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu Project Ailey (ALE) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
Project Ailey (ALE) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
Project Ailey (ALE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä ALE-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta ALE-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät ALE-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu ALE-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
Kuinka ALE-rahaketta ostetaan
Oletko kiinnostunut lisäämään Project Ailey (ALE) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita ALE-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista.
Project Ailey (ALE) -rahakkeen hintahistoria
ALE -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.
ALE-rahakkeen hintaennuste
Haluatko tietää, minne ALE-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? ALE-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.
Miksi sinun kannattaa valita MEXC?
MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.
Osta Project Ailey (ALE) -rahaketta
Summa
1 ALE = 0.5183 USD