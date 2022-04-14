Project Ailey (ALE) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Project Ailey (ALE) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Project Ailey (ALE) -rahakkeen tiedot Project Ailey is the first AI-powered Primary Agent, offering limitless possibilities across gaming, movies, and the metaverse. Ailey is a dynamic, personalized character with her own personality, living in the Aileyverse. Powered by on-device SLM, she provides hyper-personalized services and interacts with users through a human-like presence. The $ALE token drives the Aileyverse ecosystem, enabling item purchases, cosmetic upgrades, NFT transactions, and rewards. Users can customize Ailey’s appearance and participate in events, earning $ALE tokens to enhance engagement and drive ecosystem growth. Virallinen verkkosivusto: https://myailey.com/ Valkoinen paperi: https://project-ailey.gitbook.io/project-ailey Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x9dCE13E71B11eb5Df66ca269bD657696587Fd4E2 Osta ALE-rahaketta nyt!

Project Ailey (ALE) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Project Ailey (ALE) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 197.08M $ 197.08M $ 197.08M Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 380.24M $ 380.24M $ 380.24M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 518.30M $ 518.30M $ 518.30M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.5873 $ 0.5873 $ 0.5873 Kaikkien aikojen alin: $ 0.10889296506695555 $ 0.10889296506695555 $ 0.10889296506695555 Nykyinen hinta: $ 0.5183 $ 0.5183 $ 0.5183 Lue lisää Project Ailey (ALE) -rahakkeen hinnasta

Project Ailey (ALE) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Project Ailey (ALE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä ALE-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta ALE-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät ALE-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu ALE-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka ALE-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Project Ailey (ALE) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita ALE-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan ALE-rahakkeita MEXCistä nyt!

Project Ailey (ALE) -rahakkeen hintahistoria ALE -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu ALE-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

ALE-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne ALE-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? ALE-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso ALE-rahakkeen hintaennuste nyt!

