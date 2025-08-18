Mikä on Project Ailey (ALE)

Project Ailey is the first AI-powered Primary Agent, offering limitless possibilities across gaming, movies, and the metaverse. Ailey is a dynamic, personalized character with her own personality, living in the Aileyverse. Powered by on-device SLM, she provides hyper-personalized services and interacts with users through a human-like presence. The $ALE token drives the Aileyverse ecosystem, enabling item purchases, cosmetic upgrades, NFT transactions, and rewards. Users can customize Ailey’s appearance and participate in events, earning $ALE tokens to enhance engagement and drive ecosystem growth.

Project Ailey-rahakkeen hintaennuste (USD)

Project Ailey (ALE) -rahakkeen tokenomiikka

Project Ailey (ALE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan.

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Project Ailey” Paljonko Project Ailey (ALE) on arvoltaan tänään? ALE-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.5176 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella. Mikä on ALE-USD-parin nykyinen hinta? $ 0.5176 . Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo ALE -USD-parin nykyinen hinta on. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla. Mikä on Project Ailey-rahakkeen markkina-arvo? Rahakkeen ALE markkina-arvo on $ 196.81M USD . Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen. Mikä on ALE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta? ALE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 380.24M USD . Mikä oli ALE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta? ALE saavutti ATH-hinnaksi 0.5871473345118612 USD . Mikä oli ALE-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta? ALE-rahakkeen ATL-hinta oli 0.10889296506695555 USD . Mikä on ALE-rahakkeen treidausvolyymi? ALE-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 89.66K USD . Nouseeko ALE tänä vuonna korkeammalle? ALE saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso ALE-rahakkeen hintaennuste , josta saat tarkemman analyysin.

Aika (UTC+8) Tyyppi Tiedot 08-20 18:39:00 Asiantuntijoiden näkemyksiä US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived 08-20 09:25:00 Alan päivitykset Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000 08-20 02:24:00 Alan päivitykset Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours 08-19 15:30:00 Alan päivitykset Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday 08-19 03:40:00 Valuuttapolitiikka US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications 08-18 17:40:00 Alan päivitykset Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

