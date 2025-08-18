Project Ailey (ALE) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.5176. Viimeisen 24 tunnin aikana ALE on vaihdellut alimmillaan $ 0.5174 ja korkeimmillaan $ 0.5239 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. ALE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.5871473345118612, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.10889296506695555.
Lyhyen aikavälin tuloksissa ALE on muuttunut -0.08% viimeisen tunnin aikana, -0.09% 24 tunnin aikana ja +0.09% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Project Ailey (ALE) -rahakkeen markkinatiedot
$ 196.81M
$ 196.81M
$ 89.66K
$ 89.66K
$ 517.60M
$ 517.60M
380.24M
380.24M
1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000
38.02%
BSC
Project Ailey-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 196.81M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 89.66K. ALE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 380.24M ja sen kokonaistarjonta on 1000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 517.60M.
Project Ailey (ALE) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Project Ailey-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ -0.000466
-0.09%
30 päivää
$ -0.0214
-3.98%
60 päivää
$ -0.0389
-7.00%
90 päivää
$ -0.0582
-10.11%
Project Ailey-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään ALE-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.000466 (-0.09%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
Project Ailey 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.0214 (-3.98%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
Project Ailey-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, ALE-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0389 (-7.00%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
Project Ailey-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.0582 (-10.11%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Project Ailey (ALE)?
Project Ailey is the first AI-powered Primary Agent, offering limitless possibilities across gaming, movies, and the metaverse. Ailey is a dynamic, personalized character with her own personality, living in the Aileyverse. Powered by on-device SLM, she provides hyper-personalized services and interacts with users through a human-like presence. The $ALE token drives the Aileyverse ecosystem, enabling item purchases, cosmetic upgrades, NFT transactions, and rewards. Users can customize Ailey’s appearance and participate in events, earning $ALE tokens to enhance engagement and drive ecosystem growth.
Project Ailey-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon Project Ailey (ALE) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Project Ailey (ALE) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Project Ailey-rahakkeelle.
Project Ailey (ALE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää ALE-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
Project Ailey (ALE) -ostamisen perusteet
