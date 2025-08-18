Lisätietoja ALE-rahakkeesta

Project Ailey-logo

Project Ailey – hinta (ALE)

1ALE - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.5175
$0.5175$0.5175
-0.09%1D
USD
Reaaliaikainen Project Ailey (ALE) -hintakaavio
2025-08-22 02:34:48 (UTC+8)

Project Ailey (ALE) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.5174
$ 0.5174$ 0.5174
24 h:n matalin
$ 0.5239
$ 0.5239$ 0.5239
24 h:n korkein

$ 0.5174
$ 0.5174$ 0.5174

$ 0.5239
$ 0.5239$ 0.5239

$ 0.5871473345118612
$ 0.5871473345118612$ 0.5871473345118612

$ 0.10889296506695555
$ 0.10889296506695555$ 0.10889296506695555

-0.08%

-0.09%

+0.09%

+0.09%

Project Ailey (ALE) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.5176. Viimeisen 24 tunnin aikana ALE on vaihdellut alimmillaan $ 0.5174 ja korkeimmillaan $ 0.5239 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. ALE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.5871473345118612, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.10889296506695555.

Lyhyen aikavälin tuloksissa ALE on muuttunut -0.08% viimeisen tunnin aikana, -0.09% 24 tunnin aikana ja +0.09% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Project Ailey (ALE) -rahakkeen markkinatiedot

No.232

$ 196.81M
$ 196.81M$ 196.81M

$ 89.66K
$ 89.66K$ 89.66K

$ 517.60M
$ 517.60M$ 517.60M

380.24M
380.24M 380.24M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

38.02%

BSC

Project Ailey-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 196.81M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 89.66K. ALE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 380.24M ja sen kokonaistarjonta on 1000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 517.60M.

Project Ailey (ALE) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Project Ailey-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.000466-0.09%
30 päivää$ -0.0214-3.98%
60 päivää$ -0.0389-7.00%
90 päivää$ -0.0582-10.11%
Project Ailey-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään ALE-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.000466 (-0.09%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Project Ailey 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.0214 (-3.98%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Project Ailey-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, ALE-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0389 (-7.00%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Project Ailey-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.0582 (-10.11%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Project Ailey (ALE)?

Tarkista Project Ailey-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Project Ailey (ALE)

Project Ailey is the first AI-powered Primary Agent, offering limitless possibilities across gaming, movies, and the metaverse. Ailey is a dynamic, personalized character with her own personality, living in the Aileyverse. Powered by on-device SLM, she provides hyper-personalized services and interacts with users through a human-like presence. The $ALE token drives the Aileyverse ecosystem, enabling item purchases, cosmetic upgrades, NFT transactions, and rewards. Users can customize Ailey’s appearance and participate in events, earning $ALE tokens to enhance engagement and drive ecosystem growth.

Project Ailey on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Project Ailey-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista ALE-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Project Ailey-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Project Ailey-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Project Ailey-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Project Ailey (ALE) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Project Ailey (ALE) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Project Ailey-rahakkeelle.

Tarkista Project Ailey-rahakkeen hintaennuste nyt!

Project Ailey (ALE) -rahakkeen tokenomiikka

Project Ailey (ALE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää ALE-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Project Ailey (ALE) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Project Ailey:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Project Ailey MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

ALE paikallisiin valuuttoihin

1 Project Ailey(ALE) - VND
13,620.644
1 Project Ailey(ALE) - AUD
A$0.80228
1 Project Ailey(ALE) - GBP
0.383024
1 Project Ailey(ALE) - EUR
0.445136
1 Project Ailey(ALE) - USD
$0.5176
1 Project Ailey(ALE) - MYR
RM2.184272
1 Project Ailey(ALE) - TRY
21.185368
1 Project Ailey(ALE) - JPY
¥76.6048
1 Project Ailey(ALE) - ARS
ARS$680.157456
1 Project Ailey(ALE) - RUB
41.708208
1 Project Ailey(ALE) - INR
45.191656
1 Project Ailey(ALE) - IDR
Rp8,485.244544
1 Project Ailey(ALE) - KRW
724.929856
1 Project Ailey(ALE) - PHP
29.591192
1 Project Ailey(ALE) - EGP
￡E.25.093248
1 Project Ailey(ALE) - BRL
R$2.831272
1 Project Ailey(ALE) - CAD
C$0.714288
1 Project Ailey(ALE) - BDT
62.950512
1 Project Ailey(ALE) - NGN
795.080184
1 Project Ailey(ALE) - COP
$2,087.0926
1 Project Ailey(ALE) - ZAR
R.9.182224
1 Project Ailey(ALE) - UAH
21.314768
1 Project Ailey(ALE) - VES
Bs70.9112
1 Project Ailey(ALE) - CLP
$502.072
1 Project Ailey(ALE) - PKR
Rs145.921792
1 Project Ailey(ALE) - KZT
278.127184
1 Project Ailey(ALE) - THB
฿16.904816
1 Project Ailey(ALE) - TWD
NT$15.7868
1 Project Ailey(ALE) - AED
د.إ1.899592
1 Project Ailey(ALE) - CHF
Fr0.41408
1 Project Ailey(ALE) - HKD
HK$4.042456
1 Project Ailey(ALE) - AMD
֏198.08552
1 Project Ailey(ALE) - MAD
.د.م4.663576
1 Project Ailey(ALE) - MXN
$9.710176
1 Project Ailey(ALE) - SAR
ريال1.941
1 Project Ailey(ALE) - PLN
1.894416
1 Project Ailey(ALE) - RON
лв2.25156
1 Project Ailey(ALE) - SEK
kr4.979312
1 Project Ailey(ALE) - BGN
лв0.869568
1 Project Ailey(ALE) - HUF
Ft176.713816
1 Project Ailey(ALE) - CZK
10.952416
1 Project Ailey(ALE) - KWD
د.ك0.157868
1 Project Ailey(ALE) - ILS
1.765016
1 Project Ailey(ALE) - AOA
Kz474.426984
1 Project Ailey(ALE) - BHD
.د.ب0.1951352
1 Project Ailey(ALE) - BMD
$0.5176
1 Project Ailey(ALE) - DKK
kr3.322992
1 Project Ailey(ALE) - HNL
L13.607704
1 Project Ailey(ALE) - MUR
23.669848
1 Project Ailey(ALE) - NAD
$9.145992
1 Project Ailey(ALE) - NOK
kr5.269168
1 Project Ailey(ALE) - NZD
$0.885096
1 Project Ailey(ALE) - PAB
B/.0.5176
1 Project Ailey(ALE) - PGK
K2.142864
1 Project Ailey(ALE) - QAR
ر.ق1.884064
1 Project Ailey(ALE) - RSD
дин.52.236192

2025-08-22 02:34:48 (UTC+8)

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

ALE-USD-laskin

Summa

ALE
ALE
USD
USD

1 ALE = 0.5175 USD

Treidaa ALE-rahaketta

ALEUSDT
$0.5175
$0.5175$0.5175
-0.09%

