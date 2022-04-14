Horizen (ZEN) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Horizen (ZEN) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Horizen (ZEN) -rahakkeen tiedot Horizen’s mission is to empower people and bring the world together by building a fair and inclusive ecosystem where everyone is rewarded for their contributions. Launched in May 2017, the platform enables real-life uses beyond its native cryptocurrency, ZEN, which is a mineable PoW coin available on major crypto exchanges. Users can securely store and transact ZEN using Horizen's flagship app, Sphere by Horizen. Virallinen verkkosivusto: https://www.horizen.io/ Valkoinen paperi: https://www.horizen.io/research/ Block Explorer: https://basescan.org/token/0xf43eb8de897fbc7f2502483b2bef7bb9ea179229 Osta ZEN-rahaketta nyt!

Horizen (ZEN) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Horizen (ZEN) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 144.40M $ 144.40M $ 144.40M Kokonaistarjonta: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 17.34M $ 17.34M $ 17.34M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 174.89M $ 174.89M $ 174.89M Kaikkien aikojen korkein: $ 166.57 $ 166.57 $ 166.57 Kaikkien aikojen alin: $ 3.092439889907837 $ 3.092439889907837 $ 3.092439889907837 Nykyinen hinta: $ 8.328 $ 8.328 $ 8.328 Lue lisää Horizen (ZEN) -rahakkeen hinnasta

Horizen (ZEN) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Horizen (ZEN) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä ZEN-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta ZEN-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät ZEN-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu ZEN-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka ZEN-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Horizen (ZEN) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita ZEN-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan ZEN-rahakkeita MEXCistä nyt!

Horizen (ZEN) -rahakkeen hintahistoria ZEN -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu ZEN-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

ZEN-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne ZEN-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? ZEN-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso ZEN-rahakkeen hintaennuste nyt!

Miksi sinun kannattaa valita MEXC? MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin. Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla CEXien nopeimmat rahakelistaukset Paras likviditeetti koko toimialalla Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT

Osta kryptoja hintaan 1 USDT : Helpoin reitti kryptojen luo! Osta nyt!