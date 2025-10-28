ZeroX King0XK چیست

0xK brings Meme coins into a new track, making coin holders feel that they are not speculators, but a game of wealth and power. 0xK It's not a token, it's a key. A raw, pure, almost dark crypto power. Kill Switch Mechanism Token destruction is not 'Burn', but 'Kill'. Each transaction Kills 1% of the amount. Born accidentally from network congestion and code entropy, its address starts with 0xK, declaring itself the King of all addresses.

منبع ZeroX King (0XK) وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت ZeroX King (USD)

ارزش ZeroX King (0XK) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از ZeroX King (0XK) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت ZeroX King را بررسی کنید.

0XK به ارزهای محلی

توکنومیکس ZeroX King (0XK)

درک، توکنومیکس ZeroX King (0XK) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده 0XK بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره ZeroX King (0XK) امروز ZeroX King (0XK) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای 0XK به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی 0XK نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی 0XK نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار ZeroX King چقدر است؟ ارزش بازار 0XK برابر است با $ 7.48K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش 0XK چقدر است؟ عرضه در گردش 0XK برابر است با 45.63B USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت 0XK چقدر بوده است؟ 0XK به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت 0XK در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ 0XK به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات 0XK چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای 0XK برابر است با -- USD . آیا 0XK در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد 0XK در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت 0XK مراجعه کنید.

