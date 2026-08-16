قیمت امروز Zauthx402

قیمت لحظه‌ ای Zauthx402 (ZAUTH) در حال حاضر برابر با $ 0.00147612 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 4.44% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی ZAUTH به USD برابر با $ 0.00147612 برای هر ZAUTH می‌ باشد.

توکن Zauthx402 در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 1,390,967 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 947.52M ZAUTH می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، ZAUTH در بازه‌ ای بین $ 0.00144456 (حداقل) و $ 0.00156851 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00811097 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز ZAUTH طی یک ساعت گذشته به میزان +0.02% و در هفت روز اخیر به میزان +21.28% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 29.75K رسیده است.

اطلاعات بازار Zauthx402 (ZAUTH)

ارزش بازار $ 1.39M$ 1.39M $ 1.39M حجم (24 ساعته) $ 29.75K$ 29.75K $ 29.75K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 1.46M$ 1.46M $ 1.46M سرمایه در گردش 947.52M 947.52M 947.52M عرضه کل 997,522,240.867213 997,522,240.867213 997,522,240.867213

ارزش بازار فعلی Zauthx402 برابر است با $ 1.39M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 29.75K. عرضه در گردش ZAUTH برابر است با 947.52M، و عرضه کل آن 997522240.867213 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.46M است.