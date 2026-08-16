قیمت امروز YieldFi yBTC

قیمت لحظه‌ ای YieldFi yBTC (YBTC) در حال حاضر برابر با $ 63,775 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.10% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی YBTC به USD برابر با $ 63,775 برای هر YBTC می‌ باشد.

توکن YieldFi yBTC در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 1,004,378 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 15.75 YBTC می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، YBTC در بازه‌ ای بین $ 63,556 (حداقل) و $ 63,858 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 98,324 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 61,198 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز YBTC طی یک ساعت گذشته به میزان -0.00% و در هفت روز اخیر به میزان -2.70% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 0.00 رسیده است.

اطلاعات بازار YieldFi yBTC (YBTC)

ارزش بازار $ 1.00M$ 1.00M $ 1.00M حجم (24 ساعته) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 1.00M$ 1.00M $ 1.00M سرمایه در گردش 15.75 15.75 15.75 عرضه کل 15.74871200940631 15.74871200940631 15.74871200940631

ارزش بازار فعلی YieldFi yBTC برابر است با $ 1.00M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 0.00. عرضه در گردش YBTC برابر است با 15.75، و عرضه کل آن 15.74871200940631 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.00M است.