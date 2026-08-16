قیمت امروز XRP SUPERCYCLE

قیمت لحظه‌ ای XRP SUPERCYCLE (XRPS) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 16.23% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی XRPS به USD برابر با $ 0 برای هر XRPS می‌ باشد.

توکن XRP SUPERCYCLE در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 42,948 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 998.02M XRPS می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، XRPS در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00190451 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز XRPS طی یک ساعت گذشته به میزان +0.12% و در هفت روز اخیر به میزان +63.69% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار XRP SUPERCYCLE (XRPS)

ارزش بازار $ 42.95K$ 42.95K $ 42.95K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 42.95K$ 42.95K $ 42.95K سرمایه در گردش 998.02M 998.02M 998.02M عرضه کل 998,022,608.318379 998,022,608.318379 998,022,608.318379

ارزش بازار فعلی XRP SUPERCYCLE برابر است با $ 42.95K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش XRPS برابر است با 998.02M، و عرضه کل آن 998022608.318379 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 42.95K است.