قیمت امروز xRAM Liquid Staking Token

قیمت لحظه‌ ای xRAM Liquid Staking Token (HYPERRAM) در حال حاضر برابر با $ 0.01694696 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 4.37% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی HYPERRAM به USD برابر با $ 0.01694696 برای هر HYPERRAM می‌ باشد.

توکن xRAM Liquid Staking Token در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 1,746,599 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 103.06M HYPERRAM می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، HYPERRAM در بازه‌ ای بین $ 0.01611481 (حداقل) و $ 0.01694819 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.03819125 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00866271 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز HYPERRAM طی یک ساعت گذشته به میزان -0.00% و در هفت روز اخیر به میزان +7.61% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 3.45K رسیده است.

اطلاعات بازار xRAM Liquid Staking Token (HYPERRAM)

ارزش بازار $ 1.75M$ 1.75M $ 1.75M حجم (24 ساعته) $ 3.45K$ 3.45K $ 3.45K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 1.75M$ 1.75M $ 1.75M سرمایه در گردش 103.06M 103.06M 103.06M عرضه کل 103,064,575.3882697 103,064,575.3882697 103,064,575.3882697

ارزش بازار فعلی xRAM Liquid Staking Token برابر است با $ 1.75M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 3.45K. عرضه در گردش HYPERRAM برابر است با 103.06M، و عرضه کل آن 103064575.3882697 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.75M است.