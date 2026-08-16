قیمت امروز XONA AGENT

قیمت لحظه‌ ای XONA AGENT (XONA) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.94% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی XONA به USD برابر با $ 0 برای هر XONA می‌ باشد.

توکن XONA AGENT در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 307,531 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 965.67M XONA می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، XONA در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00155977 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز XONA طی یک ساعت گذشته به میزان +0.12% و در هفت روز اخیر به میزان -8.10% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 1.38K رسیده است.

اطلاعات بازار XONA AGENT (XONA)

ارزش بازار $ 307.53K$ 307.53K $ 307.53K حجم (24 ساعته) $ 1.38K$ 1.38K $ 1.38K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 318.36K$ 318.36K $ 318.36K سرمایه در گردش 965.67M 965.67M 965.67M عرضه کل 999,666,562.743506 999,666,562.743506 999,666,562.743506

ارزش بازار فعلی XONA AGENT برابر است با $ 307.53K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 1.38K. عرضه در گردش XONA برابر است با 965.67M، و عرضه کل آن 999666562.743506 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 318.36K است.