قیمت امروز Binance Life

قیمت لحظه‌ ای Binance Life (币安人生) در حال حاضر برابر با $ 0.47198 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.89% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی 币安人生 به USD برابر با $ 0.47198 برای هر 币安人生 می‌ باشد.

توکن Binance Life در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #70 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 471.98M است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.00B 币安人生 می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، 币安人生 در بازه‌ ای بین $ 0.46597 (حداقل) و $ 0.49051 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.8968003790207607 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00010444711620172 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز 币安人生 طی یک ساعت گذشته به میزان -0.49% و در هفت روز اخیر به میزان -7.46% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 58.76K رسیده است.

اطلاعات بازار Binance Life (币安人生)

رتبه No.70 ارزش بازار $ 471.98M$ 471.98M $ 471.98M حجم (24 ساعته) $ 58.76K$ 58.76K $ 58.76K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 471.98M$ 471.98M $ 471.98M سرمایه در گردش 1.00B 1.00B 1.00B حداکثر عرضه 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 عرضه کل 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 نرخ گردش 100.00% سهم بازار 0.02% بلاک چین عمومی BSC

ارزش بازار فعلی Binance Life برابر است با $ 471.98M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 58.76K. عرضه در گردش 币安人生 برابر است با 1.00B، و عرضه کل آن 1000000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 471.98M است.