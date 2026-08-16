قیمت امروز XerisCoin

قیمت لحظه‌ ای XerisCoin (XERIS) در حال حاضر برابر با $ 0.0033741 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.44% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی XERIS به USD برابر با $ 0.0033741 برای هر XERIS می‌ باشد.

توکن XerisCoin در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 3,305,983 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 979.81M XERIS می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، XERIS در بازه‌ ای بین $ 0.00311193 (حداقل) و $ 0.00343695 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00732041 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز XERIS طی یک ساعت گذشته به میزان -0.03% و در هفت روز اخیر به میزان +13.72% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 39.30K رسیده است.

اطلاعات بازار XerisCoin (XERIS)

ارزش بازار $ 3.31M$ 3.31M $ 3.31M حجم (24 ساعته) $ 39.30K$ 39.30K $ 39.30K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 3.31M$ 3.31M $ 3.31M سرمایه در گردش 979.81M 979.81M 979.81M عرضه کل 979,810,929.716373 979,810,929.716373 979,810,929.716373

ارزش بازار فعلی XerisCoin برابر است با $ 3.31M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 39.30K. عرضه در گردش XERIS برابر است با 979.81M، و عرضه کل آن 979810929.716373 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 3.31M است.