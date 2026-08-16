قیمت امروز Wrapped MinoTari

قیمت لحظه‌ ای Wrapped MinoTari (WXTM) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.89% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی WXTM به USD برابر با $ 0 برای هر WXTM می‌ باشد.

توکن Wrapped MinoTari در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 327,425 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.02B WXTM می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، WXTM در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00930537 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز WXTM طی یک ساعت گذشته به میزان +0.16% و در هفت روز اخیر به میزان -21.82% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 18.32K رسیده است.

اطلاعات بازار Wrapped MinoTari (WXTM)

ارزش بازار $ 327.43K$ 327.43K $ 327.43K حجم (24 ساعته) $ 18.32K$ 18.32K $ 18.32K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 327.43K$ 327.43K $ 327.43K سرمایه در گردش 1.02B 1.02B 1.02B عرضه کل 1,015,295,715.380636 1,015,295,715.380636 1,015,295,715.380636

ارزش بازار فعلی Wrapped MinoTari برابر است با $ 327.43K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 18.32K. عرضه در گردش WXTM برابر است با 1.02B، و عرضه کل آن 1015295715.380636 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 327.43K است.