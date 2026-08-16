قیمت امروز Wrapped Gonka

قیمت لحظه‌ ای Wrapped Gonka (WGNK) در حال حاضر برابر با $ 0.128512 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.32% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی WGNK به USD برابر با $ 0.128512 برای هر WGNK می‌ باشد.

توکن Wrapped Gonka در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 15,218,297 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 118.42M WGNK می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، WGNK در بازه‌ ای بین $ 0.125885 (حداقل) و $ 0.130298 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.282399 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.109233 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز WGNK طی یک ساعت گذشته به میزان +0.14% و در هفت روز اخیر به میزان -11.10% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 15.56K رسیده است.

اطلاعات بازار Wrapped Gonka (WGNK)

ارزش بازار $ 15.22M$ 15.22M $ 15.22M حجم (24 ساعته) $ 15.56K$ 15.56K $ 15.56K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 55.60M$ 55.60M $ 55.60M سرمایه در گردش 118.42M 118.42M 118.42M عرضه کل 432,664,662.4418471 432,664,662.4418471 432,664,662.4418471

ارزش بازار فعلی Wrapped Gonka برابر است با $ 15.22M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 15.56K. عرضه در گردش WGNK برابر است با 118.42M، و عرضه کل آن 432664662.4418471 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 55.60M است.