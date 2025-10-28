Wrapped Aave Base wstETHWABASWSTETH چیست

پیش‌ بینی قیمت Wrapped Aave Base wstETH (USD)

WABASWSTETH به ارزهای محلی

توکنومیکس Wrapped Aave Base wstETH (WABASWSTETH)

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Wrapped Aave Base wstETH (WABASWSTETH) امروز Wrapped Aave Base wstETH (WABASWSTETH) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای WABASWSTETH به واحد USD برابر است با 5,114.75 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی WABASWSTETH نسبت به USD چقدر است؟ $ 5,114.75 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی WABASWSTETH نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Wrapped Aave Base wstETH چقدر است؟ ارزش بازار WABASWSTETH برابر است با $ 189.89K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش WABASWSTETH چقدر است؟ عرضه در گردش WABASWSTETH برابر است با 37.12 USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت WABASWSTETH چقدر بوده است؟ WABASWSTETH به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 8,323.65 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت WABASWSTETH در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ WABASWSTETH به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 4,293.25 USD رسید. حجم معاملات WABASWSTETH چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای WABASWSTETH برابر است با -- USD . آیا WABASWSTETH در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد WABASWSTETH در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت WABASWSTETH مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Wrapped Aave Base wstETH (WABASWSTETH)