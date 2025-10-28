Wrapped Aave Base USDCWABASUSDC چیست

پیش‌ بینی قیمت Wrapped Aave Base USDC (USD)

ارزش Wrapped Aave Base USDC (WABASUSDC) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Wrapped Aave Base USDC (WABASUSDC) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Wrapped Aave Base USDC را بررسی کنید.

WABASUSDC به ارزهای محلی

توکنومیکس Wrapped Aave Base USDC (WABASUSDC)

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Wrapped Aave Base USDC (WABASUSDC) امروز Wrapped Aave Base USDC (WABASUSDC) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای WABASUSDC به واحد USD برابر است با 1.11 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی WABASUSDC نسبت به USD چقدر است؟ $ 1.11 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی WABASUSDC نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Wrapped Aave Base USDC چقدر است؟ ارزش بازار WABASUSDC برابر است با $ 8.00M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش WABASUSDC چقدر است؟ عرضه در گردش WABASUSDC برابر است با 7.20M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت WABASUSDC چقدر بوده است؟ WABASUSDC به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 2.18 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت WABASUSDC در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ WABASUSDC به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 1.011 USD رسید. حجم معاملات WABASUSDC چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای WABASUSDC برابر است با -- USD . آیا WABASUSDC در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد WABASUSDC در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت WABASUSDC مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Wrapped Aave Base USDC (WABASUSDC)