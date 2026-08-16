قیمت امروز wQIE

قیمت لحظه‌ ای wQIE (WQIE) در حال حاضر برابر با $ 0.02445157 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی WQIE به USD برابر با $ 0.02445157 برای هر WQIE می‌ باشد.

توکن wQIE در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 23,810 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 968.13K WQIE می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، WQIE در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.210332 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00401289 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز WQIE طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان 0.00% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 11.32 رسیده است.

اطلاعات بازار wQIE (WQIE)

ارزش بازار $ 23.81K$ 23.81K $ 23.81K حجم (24 ساعته) $ 11.32$ 11.32 $ 11.32 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 23.81K$ 23.81K $ 23.81K سرمایه در گردش 968.13K 968.13K 968.13K عرضه کل 968,128.3587 968,128.3587 968,128.3587

ارزش بازار فعلی wQIE برابر است با $ 23.81K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 11.32. عرضه در گردش WQIE برابر است با 968.13K، و عرضه کل آن 968128.3587 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 23.81K است.