World Computer MoneyWCM چیست

World Computer Money (WCM) is a community-driven ERC-20 token on Ethereum that plays on the long-standing “world computer” narrative around the Ethereum Virtual Machine. The project positions WCM as a cultural/meme asset rather than a protocol with promised yields or product features. It exists primarily for on-chain transfer and trading, with initial liquidity and price discovery occurring on Uniswap; the project communicates via its X account and Telegram. World Computer Money (WCM) is a community-driven ERC-20 token on Ethereum that plays on the long-standing “world computer” narrative around the Ethereum Virtual Machine. The project positions WCM as a cultural/meme asset rather than a protocol with promised yields or product features. It exists primarily for on-chain transfer and trading, with initial liquidity and price discovery occurring on Uniswap; the project communicates via its X account and Telegram.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع World Computer Money (WCM) وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت World Computer Money (USD)

ارزش World Computer Money (WCM) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از World Computer Money (WCM) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت World Computer Money را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت World Computer Money را بررسی کنید!

WCM به ارزهای محلی

توکنومیکس World Computer Money (WCM)

درک، توکنومیکس World Computer Money (WCM) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده WCM بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره World Computer Money (WCM) امروز World Computer Money (WCM) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای WCM به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی WCM نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی WCM نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار World Computer Money چقدر است؟ ارزش بازار WCM برابر است با $ 45.30K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش WCM چقدر است؟ عرضه در گردش WCM برابر است با 924.93M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت WCM چقدر بوده است؟ WCM به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00125507 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت WCM در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ WCM به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات WCM چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای WCM برابر است با -- USD . آیا WCM در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد WCM در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت WCM مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به World Computer Money (WCM)