قیمت امروز Wingbits

قیمت لحظه‌ ای Wingbits (WINGS) در حال حاضر برابر با $ 0.00479939 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.09% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی WINGS به USD برابر با $ 0.00479939 برای هر WINGS می‌ باشد.

توکن Wingbits در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 4,729,175 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 985.39M WINGS می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، WINGS در بازه‌ ای بین $ 0.00477553 (حداقل) و $ 0.00486521 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.01089803 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00281794 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز WINGS طی یک ساعت گذشته به میزان +0.45% و در هفت روز اخیر به میزان -9.22% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 3.65K رسیده است.

اطلاعات بازار Wingbits (WINGS)

ارزش بازار $ 4.73M$ 4.73M $ 4.73M حجم (24 ساعته) $ 3.65K$ 3.65K $ 3.65K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 47.99M$ 47.99M $ 47.99M سرمایه در گردش 985.39M 985.39M 985.39M عرضه کل 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Wingbits برابر است با $ 4.73M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 3.65K. عرضه در گردش WINGS برابر است با 985.39M، و عرضه کل آن 10000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 47.99M است.