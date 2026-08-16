قیمت امروز WETH ARM LP Token

قیمت لحظه‌ ای WETH ARM LP Token (ARM-WETH) در حال حاضر برابر با $ 1,880.8 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.17% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی ARM-WETH به USD برابر با $ 1,880.8 برای هر ARM-WETH می‌ باشد.

توکن WETH ARM LP Token در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 4,355,769 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 2.32K ARM-WETH می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، ARM-WETH در بازه‌ ای بین $ 1,874.36 (حداقل) و $ 1,886.14 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 1,936.11 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 1,827.45 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز ARM-WETH طی یک ساعت گذشته به میزان -0.01% و در هفت روز اخیر به میزان -1.74% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 0.00 رسیده است.

اطلاعات بازار WETH ARM LP Token (ARM-WETH)

ارزش بازار $ 4.36M$ 4.36M $ 4.36M حجم (24 ساعته) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 4.36M$ 4.36M $ 4.36M سرمایه در گردش 2.32K 2.32K 2.32K عرضه کل 2,315.917341627686 2,315.917341627686 2,315.917341627686

ارزش بازار فعلی WETH ARM LP Token برابر است با $ 4.36M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 0.00. عرضه در گردش ARM-WETH برابر است با 2.32K، و عرضه کل آن 2315.917341627686 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 4.36M است.