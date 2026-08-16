قیمت امروز VulgarTycoon

قیمت لحظه‌ ای VulgarTycoon (VIN) در حال حاضر برابر با $ 0.881517 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 6.77% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی VIN به USD برابر با $ 0.881517 برای هر VIN می‌ باشد.

توکن VulgarTycoon در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 14,654,261 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 16.62M VIN می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، VIN در بازه‌ ای بین $ 0.879765 (حداقل) و $ 0.952881 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 1.33 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.333705 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز VIN طی یک ساعت گذشته به میزان +0.19% و در هفت روز اخیر به میزان -13.32% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 247.88K رسیده است.

اطلاعات بازار VulgarTycoon (VIN)

ارزش بازار $ 14.65M$ 14.65M $ 14.65M حجم (24 ساعته) $ 247.88K$ 247.88K $ 247.88K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 14.64M$ 14.64M $ 14.64M سرمایه در گردش 16.62M 16.62M 16.62M عرضه کل 16,624,000.0 16,624,000.0 16,624,000.0

ارزش بازار فعلی VulgarTycoon برابر است با $ 14.65M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 247.88K. عرضه در گردش VIN برابر است با 16.62M، و عرضه کل آن 16624000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 14.64M است.