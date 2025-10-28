VR1VR1 چیست

VR1 Token is the ultimate gaming cryptocurrency built on the lightning-fast Solana blockchain, powering the VR1 Arcade ecosystem and next-gen gaming experiences. With a massive 10,000 sq. ft. VR gaming facility already thriving in Meridian, Idaho—and more locations in the pipeline across the USA—VR1 is redefining the future of Esports, GameFi, and Play-to-Earn (P2E). Designed for seamless transactions, real rewards, and player-driven governance, VR1 fuels immersive gaming, esports tournaments, and live competitions where players can win big—from digital assets to VR1 tokens. Our vision? To make VR1 the #1 gaming token, pioneering a sustainable P2E revolution through Esports, GameFi, and real-world gaming facilities. With low fees, high-speed transactions, and true digital ownership, VR1 is set to change the game—literally. Play. Earn. Own. Welcome to the future of gaming.

پیش‌ بینی قیمت VR1 (USD)

ارزش VR1 (VR1) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از VR1 (VR1) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت VR1 را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت VR1 را بررسی کنید!

VR1 به ارزهای محلی

توکنومیکس VR1 (VR1)

درک، توکنومیکس VR1 (VR1) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده VR1 بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره VR1 (VR1) امروز VR1 (VR1) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای VR1 به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی VR1 نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی VR1 نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار VR1 چقدر است؟ ارزش بازار VR1 برابر است با $ 7.31K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش VR1 چقدر است؟ عرضه در گردش VR1 برابر است با 669.03M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت VR1 چقدر بوده است؟ VR1 به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.03718439 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت VR1 در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ VR1 به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات VR1 چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای VR1 برابر است با -- USD . آیا VR1 در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد VR1 در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت VR1 مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به VR1 (VR1)