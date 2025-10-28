قیمت لحظه‌ ای VR1 امروز برابر است با 0 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت VR1 به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت VR1 را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای VR1 امروز برابر است با 0 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت VR1 به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت VR1 را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

اطلاعات بیشتر درباره VR1

اطلاعات قیمت VR1

وایت‌ پیپر VR1

وب‌سایت رسمی VR1

توکنومیکس VR1

پیش‌بینی قیمت VR1

کسب درآمد

+Airdrop

اخبار

بلاگ

مرکز دانستنی

لوگو VR1

قیمت VR1 (VR1)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 VR1 به USD:

--
----
0.00%1D
mexc
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
USD
نمودار قیمت لحظه ای VR1 (VR1)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 15:48:35 (UTC+8)

اطلاعات قیمت VR1 (VR1) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0
$ 0$ 0
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0
$ 0$ 0
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.03718439
$ 0.03718439$ 0.03718439

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+5.60%

+5.60%

قیمت لحظه‌ ای VR1 (VR1) برابر است با --. در 24 ساعت گذشته، VR1 در بازه قیمتی حداقل $ 0 تا حداکثر $ 0 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته VR1 برابر با $ 0.03718439 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، VR1 در یک ساعت گذشته --، در 24 ساعت گذشته -- و در 7 روز گذشته +5.60% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار VR1 (VR1)

$ 7.31K
$ 7.31K$ 7.31K

--
----

$ 10.74K
$ 10.74K$ 10.74K

669.03M
669.03M 669.03M

982,030,527.0756844
982,030,527.0756844 982,030,527.0756844

ارزش بازار فعلی VR1 برابر است با $ 7.31K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش VR1 برابر است با 669.03M، و عرضه کل آن 982030527.0756844 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 10.74K است.

تاریخچه قیمت VR1 (VR1) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت VR1 به USD به میزان $ 0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت VR1 به USD به میزان $ 0 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت VR1 به USD به میزان $ 0 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت VR1 به USD به میزان $ 0 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ 0--
30 روز$ 0-15.48%
60 روز$ 0-85.46%
90 روز$ 0--

VR1VR1 چیست

VR1 Token is the ultimate gaming cryptocurrency built on the lightning-fast Solana blockchain, powering the VR1 Arcade ecosystem and next-gen gaming experiences. With a massive 10,000 sq. ft. VR gaming facility already thriving in Meridian, Idaho—and more locations in the pipeline across the USA—VR1 is redefining the future of Esports, GameFi, and Play-to-Earn (P2E).

Designed for seamless transactions, real rewards, and player-driven governance, VR1 fuels immersive gaming, esports tournaments, and live competitions where players can win big—from digital assets to VR1 tokens.

Our vision? To make VR1 the #1 gaming token, pioneering a sustainable P2E revolution through Esports, GameFi, and real-world gaming facilities. With low fees, high-speed transactions, and true digital ownership, VR1 is set to change the game—literally.

Play. Earn. Own. Welcome to the future of gaming.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

پیش‌ بینی قیمت VR1 (USD)

ارزش VR1 (VR1) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از VR1 (VR1) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت VR1 را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت VR1 را بررسی کنید!

VR1 به ارزهای محلی

توکنومیکس VR1 (VR1)

درک، توکنومیکس VR1 (VR1) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده VR1 بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره VR1 (VR1)

امروز VR1 (VR1) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای VR1 به واحد USD برابر است با 0 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی VR1 نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی VR1 نسبت به USD برابر است با $ 0. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار VR1 چقدر است؟
ارزش بازار VR1 برابر است با $ 7.31K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش VR1 چقدر است؟
عرضه در گردش VR1 برابر است با 669.03M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت VR1 چقدر بوده است؟
VR1 به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.03718439 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت VR1 در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
VR1 به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید.
حجم معاملات VR1 چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای VR1 برابر است با -- USD.
آیا VR1 در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد VR1 در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت VR1 مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 15:48:35 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به VR1 (VR1)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

محبوب ترین ها

محبوب ترین ارزهای دیجیتالی که در حال حاضر توجه بازار را به خود جلب کرده اند

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$114,297.31
$114,297.31$114,297.31

-0.58%

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,122.30
$4,122.30$4,122.30

-1.21%

لوگو PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.05157
$0.05157$0.05157

-7.43%

لوگو Solana

Solana

SOL

$202.78
$202.78$202.78

+1.33%

لوگو ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$4.3500
$4.3500$4.3500

-16.12%

بیشترین حجم

ارزهای دیجیتال با بالاترین حجم معاملات

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,122.30
$4,122.30$4,122.30

-1.21%

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$114,297.31
$114,297.31$114,297.31

-0.58%

لوگو Solana

Solana

SOL

$202.78
$202.78$202.78

+1.33%

لوگو XRP

XRP

XRP

$2.6481
$2.6481$2.6481

-0.49%

لوگو Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,133.80
$1,133.80$1,133.80

-0.86%

به تازگی اضافه شده

ارزهای دیجیتال تازه لیست شده که برای معامله در دسترس هستند

لوگو Ostrich

Ostrich

RICH

$0.000
$0.000$0.000

0.00%

لوگو ADLUNAM INC

ADLUNAM INC

LUNAM

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Novastro

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Molesmash

Molesmash

MOLE

$13.00000
$13.00000$13.00000

+103,900.00%

لوگو Ant Token

Ant Token

ANTY

$0.01897
$0.01897$0.01897

+1,797.00%

بیشترین رشدها

بیشترین رشدهای ارز دیجیتال امروز

لوگو CELDATA

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000009000
$0.0000000000000009000$0.0000000000000009000

+8,156.88%

لوگو Ant Token

Ant Token

ANTY

$0.01897
$0.01897$0.01897

+1,797.00%

لوگو Semantic Layer

Semantic Layer

42

$0.1628
$0.1628$0.1628

+225.60%

لوگو HODL

HODL

HODL

$0.0352
$0.0352$0.0352

+168.70%

لوگو Open Loot

Open Loot

OL

$0.03698
$0.03698$0.03698

+98.60%