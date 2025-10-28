VIRTUEVIRTUE چیست

Virtue Finance is a pioneering cryptocurrency project at the intersection of Artificial Intelligence, Real-World Assets and Decentralized Physical AI. Our mission is to create a decentralized, inclusive ecosystem that empowers individuals globally to participate in the AI and blockchain revolution. Built on a Proof-of-Stake blockchain, users earn $TASK tokens by completing tasks that train our Decentralized AI Model ( The Virtus ), while simultaneously promoting the project organically. Our ecosystem features a robust suite of utilities—including the Virtus Centurion Bot, dApp Dashboard, Task Marketplace, and more—designed to enhance user engagement, ensure security, and democratize access to AI-driven financial opportunities. Looking ahead, Virtue Finance will launch a custom blockchain optimized for AI and DePAI applications, positioning us as a leader in the next generation of decentralized finance. By fostering global collaboration and leveraging viral marketing strategies, we aim to captivate the crypto community and mainstream audiences alike.

پیش‌ بینی قیمت VIRTUE (USD)

ارزش VIRTUE (VIRTUE) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از VIRTUE (VIRTUE) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت VIRTUE را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت VIRTUE را بررسی کنید!

VIRTUE به ارزهای محلی

توکنومیکس VIRTUE (VIRTUE)

درک، توکنومیکس VIRTUE (VIRTUE) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده VIRTUE بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره VIRTUE (VIRTUE) امروز VIRTUE (VIRTUE) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای VIRTUE به واحد USD برابر است با 0.0195582 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی VIRTUE نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.0195582 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی VIRTUE نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار VIRTUE چقدر است؟ ارزش بازار VIRTUE برابر است با $ 15.63K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش VIRTUE چقدر است؟ عرضه در گردش VIRTUE برابر است با 799.00K USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت VIRTUE چقدر بوده است؟ VIRTUE به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.209091 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت VIRTUE در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ VIRTUE به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.01933138 USD رسید. حجم معاملات VIRTUE چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای VIRTUE برابر است با -- USD . آیا VIRTUE در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد VIRTUE در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت VIRTUE مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به VIRTUE (VIRTUE)