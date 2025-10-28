قیمت لحظه‌ ای VIRTUE امروز برابر است با 0.0195582 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت VIRTUE به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت VIRTUE را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای VIRTUE امروز برابر است با 0.0195582 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت VIRTUE به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت VIRTUE را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

قیمت لحظه‌ ای 1 VIRTUE به USD:

$0.0195582
$0.0195582
0.00%1D
mexc
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
USD
نمودار قیمت لحظه ای VIRTUE (VIRTUE)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 15:48:01 (UTC+8)

اطلاعات قیمت VIRTUE (VIRTUE) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0
$ 0
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0
$ 0
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0.209091
$ 0.209091

$ 0.01933138
$ 0.01933138

--

--

0.00%

0.00%

قیمت لحظه‌ ای VIRTUE (VIRTUE) برابر است با $0.0195582. در 24 ساعت گذشته، VIRTUE در بازه قیمتی حداقل $ 0 تا حداکثر $ 0 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته VIRTUE برابر با $ 0.209091 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.01933138 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، VIRTUE در یک ساعت گذشته --، در 24 ساعت گذشته -- و در 7 روز گذشته 0.00% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار VIRTUE (VIRTUE)

$ 15.63K
$ 15.63K

--
----

$ 16.60K
$ 16.60K

799.00K
799.00K

849,000.0
849,000.0

ارزش بازار فعلی VIRTUE برابر است با $ 15.63K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش VIRTUE برابر است با 799.00K، و عرضه کل آن 849000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 16.60K است.

تاریخچه قیمت VIRTUE (VIRTUE) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت VIRTUE به USD به میزان $ 0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت VIRTUE به USD به میزان $ -0.0005553433 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت VIRTUE به USD به میزان $ -0.0032179028 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت VIRTUE به USD به میزان $ -0.14739321002769967 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ 0--
30 روز$ -0.0005553433-2.83%
60 روز$ -0.0032179028-16.45%
90 روز$ -0.14739321002769967-88.28%

VIRTUEVIRTUE چیست

Virtue Finance is a pioneering cryptocurrency project at the intersection of Artificial Intelligence, Real-World Assets and Decentralized Physical AI.

Our mission is to create a decentralized, inclusive ecosystem that empowers individuals globally to participate in the AI and blockchain revolution. Built on a Proof-of-Stake blockchain, users earn $TASK tokens by completing tasks that train our Decentralized AI Model ( The Virtus ), while simultaneously promoting the project organically.

Our ecosystem features a robust suite of utilities—including the Virtus Centurion Bot, dApp Dashboard, Task Marketplace, and more—designed to enhance user engagement, ensure security, and democratize access to AI-driven financial opportunities.

Looking ahead, Virtue Finance will launch a custom blockchain optimized for AI and DePAI applications, positioning us as a leader in the next generation of decentralized finance.

By fostering global collaboration and leveraging viral marketing strategies, we aim to captivate the crypto community and mainstream audiences alike.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

پیش‌ بینی قیمت VIRTUE (USD)

ارزش VIRTUE (VIRTUE) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از VIRTUE (VIRTUE) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت VIRTUE را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت VIRTUE را بررسی کنید!

VIRTUE به ارزهای محلی

توکنومیکس VIRTUE (VIRTUE)

درک، توکنومیکس VIRTUE (VIRTUE) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده VIRTUE بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره VIRTUE (VIRTUE)

امروز VIRTUE (VIRTUE) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای VIRTUE به واحد USD برابر است با 0.0195582 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی VIRTUE نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی VIRTUE نسبت به USD برابر است با $ 0.0195582. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار VIRTUE چقدر است؟
ارزش بازار VIRTUE برابر است با $ 15.63K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش VIRTUE چقدر است؟
عرضه در گردش VIRTUE برابر است با 799.00K USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت VIRTUE چقدر بوده است؟
VIRTUE به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.209091 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت VIRTUE در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
VIRTUE به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.01933138 USD رسید.
حجم معاملات VIRTUE چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای VIRTUE برابر است با -- USD.
آیا VIRTUE در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد VIRTUE در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت VIRTUE مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 15:48:01 (UTC+8)

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

$114,275.79

$4,122.31

$0.05143

$202.60

$4.3550

$4,122.31

$114,275.79

$202.60

$2.6467

$1,133.45

$0.000

$0.00000

$0.00000

$12.50000

$0.01879

$0.0000000000000010380

$0.01879

$0.1628

$0.0352

$0.03692

