قیمت لحظه ای VIRTUE (VIRTUE) برابر است با $0.0195582. در 24 ساعت گذشته، VIRTUE در بازه قیمتی حداقل $ 0 تا حداکثر $ 0 معامله شده است که نشان دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته VIRTUE برابر با $ 0.209091 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.01933138 می باشد.
از نظر عملکرد کوتاه مدت، VIRTUE در یک ساعت گذشته --، در 24 ساعت گذشته -- و در 7 روز گذشته 0.00% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می دهد.
ارزش بازار فعلی VIRTUE برابر است با $ 15.63K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش VIRTUE برابر است با 799.00K، و عرضه کل آن 849000.0 می باشد. ارزش کل رقیق شده (FDV) آن $ 16.60K است.
امروز، تغییر قیمت VIRTUE به USD به میزان $ 0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت VIRTUE به USD به میزان $ -0.0005553433 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت VIRTUE به USD به میزان $ -0.0032179028 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت VIRTUE به USD به میزان $ -0.14739321002769967 بود.
|دوره
|تغییر قیمت (USD)
|تغییر قیمت (%)
|امروز
|$ 0
|--
|30 روز
|$ -0.0005553433
|-2.83%
|60 روز
|$ -0.0032179028
|-16.45%
|90 روز
|$ -0.14739321002769967
|-88.28%
Virtue Finance is a pioneering cryptocurrency project at the intersection of Artificial Intelligence, Real-World Assets and Decentralized Physical AI.
Our mission is to create a decentralized, inclusive ecosystem that empowers individuals globally to participate in the AI and blockchain revolution. Built on a Proof-of-Stake blockchain, users earn $TASK tokens by completing tasks that train our Decentralized AI Model ( The Virtus ), while simultaneously promoting the project organically.
Our ecosystem features a robust suite of utilities—including the Virtus Centurion Bot, dApp Dashboard, Task Marketplace, and more—designed to enhance user engagement, ensure security, and democratize access to AI-driven financial opportunities.
Looking ahead, Virtue Finance will launch a custom blockchain optimized for AI and DePAI applications, positioning us as a leader in the next generation of decentralized finance.
By fostering global collaboration and leveraging viral marketing strategies, we aim to captivate the crypto community and mainstream audiences alike.
