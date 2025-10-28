Vies TokenVIES چیست

VIES is a next-gen crypto ecosystem built to empower individuals through real blockchain utility. With staking, users earn passive rewards; vaults offer optimized yield strategies; airdrops reward community loyalty; and our launchpad supports emerging Web3 projects, with a smoothing user interface, transparent and safe transactions. From everyday people to the decentralized future — Vies bridges lives with blockchain.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

درک، توکنومیکس Vies Token (VIES) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده VIES بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Vies Token (VIES) امروز Vies Token (VIES) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای VIES به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی VIES نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی VIES نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Vies Token چقدر است؟ ارزش بازار VIES برابر است با $ 780.04K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش VIES چقدر است؟ عرضه در گردش VIES برابر است با 806.38M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت VIES چقدر بوده است؟ VIES به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.01529872 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت VIES در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ VIES به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات VIES چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای VIES برابر است با -- USD . آیا VIES در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد VIES در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت VIES مراجعه کنید.

