قیمت امروز Vibestarter

قیمت لحظه‌ ای Vibestarter (VIBES) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.30% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی VIBES به USD برابر با $ 0 برای هر VIBES می‌ باشد.

توکن Vibestarter در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 72,169 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 643.81M VIBES می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، VIBES در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز VIBES طی یک ساعت گذشته به میزان +0.06% و در هفت روز اخیر به میزان -23.20% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 2.80K رسیده است.

اطلاعات بازار Vibestarter (VIBES)

ارزش بازار $ 72.17K$ 72.17K $ 72.17K حجم (24 ساعته) $ 2.80K$ 2.80K $ 2.80K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 112.10K$ 112.10K $ 112.10K سرمایه در گردش 643.81M 643.81M 643.81M عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Vibestarter برابر است با $ 72.17K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 2.80K. عرضه در گردش VIBES برابر است با 643.81M، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 112.10K است.